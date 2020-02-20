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Almanya Başbakanı Merkel: "(Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısı) Irkçılık bir zehirdir, nefret...
6 saat önce
Almanya Başbakanı Merkel: "(Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısı) Irkçılık bir zehirdir, nefret de zehirdir.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:26 Kaynak: AA
Almanya Başbakanı Merkel: "(Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısı) Irkçılık bir zehirdir, nefret de zehirdir. Bu zehir toplumumuzda vardır."
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