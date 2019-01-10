Son Dakika Haberleri: Almanya Başbakanı Merkel Atina'da

Almanya Başbakanı Merkel Atina'da

1 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Atina'da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüştü.

Almanya Başbakanı Merkel Atina'da, System.String[]
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Atina'da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüştü. Merkel ve Çipras, 2 ülke arasındaki ilişkilere ve mülteci sorununa değindi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüştü. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Başbakanlık konutunda gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Çipras, Merkel'in 2013 yılında gerçekleştirdiği ziyaretinden bugüne büyük farklar olduğunu belirterek, "O zaman Yunanistan iflas noktasındaydı, 1 milyon işsiz vardı, sosyal devlet çökmüştü. Bugün ise krizden çıkıyoruz ve ayağa kalkıyoruz" ifadelerini kullandı. Geçmişte 2 ülke arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı zorluklar yaşandığını hatırlatan Çipras, "Anlaşmazlıkları aştık ve Avrupa Birliği'nin (AB) iyiliği için çalıştık. Angela Merkel'e mülteciler politikası konusunun önemini anlattım ve birinci cephede bulunan ülkelere desteğin arttırılması için bir sistemin oluşturulması gerektiğini belirttim" dedi. Angela Merkel ise, 2015 yılından bu yana Yunanistan'ın değiştiğini ifade ederken Yunan halkının büyük ve zor adımlar atarak reform paketlerini hayata geçirdiğini söyledi. 2 ülke arasındaki işbirliğine dikkat çeken Merkel, "Bu görüşme reformların son bulduğunun değil devamının olacağının bir kanıtıdır. Elimizden geldiğince işsizliğin azaltılması ve yatırımların arttırılması konusunda adımlar atılması için çabalıyoruz" diye konuştu. Atina'da düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Angela Merkel, Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasına değindi. Merkel, anlaşmanın önemine vurgu yaparken, geri göndermeler konusunda aksamalar olduğunu söyleyerek bu konuda gerekli adımların atılması gerektiği üzerinde durdu. Yunanistan'daki temaslarına devam edecek olan Angela Merkel, yarın Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'u ziyaret edecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:36 Kaynak: İHA

Yunanistan, Almanya, Angela Merkel, Güncel
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