Almanya Başbakanı Merkel, Berlin'deki Libya Zirvesi'nin sona ermesinin ardından yaptığı ortak basın... - Son Dakika
Son Dakika Politika Almanya Başbakanı Merkel, Berlin'deki Libya Zirvesi'nin sona ermesinin ardından yaptığı ortak basın... - Son Dakika

Almanya Başbakanı Merkel, Berlin'deki Libya Zirvesi'nin sona ermesinin ardından yaptığı ortak basın...

6 saat önce

Almanya Başbakanı Merkel, Berlin'deki Libya Zirvesi'nin sona ermesinin ardından yaptığı ortak basın açıklamasında, "Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu.

Almanya Başbakanı Merkel, Berlin'deki Libya Zirvesi'nin sona ermesinin ardından yaptığı ortak basın..., System.String[]

Almanya Başbakanı Merkel, Berlin'deki Libya Zirvesi'nin sona ermesinin ardından yaptığı ortak basın açıklamasında, "Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu. Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak. Silah ambargosuna saygı gösterilmeli." dedi. - BERLİN

Angela Merkel, Berlin, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
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