Almanya Başbakanı Merkel, Berlin'deki Libya Zirvesi'nin sona ermesinin ardından yaptığı ortak basın... - Son Dakika

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Almanya Başbakanı Merkel, Berlin'deki Libya Zirvesi'nin sona ermesinin ardından yaptığı ortak basın...
6 saat önce
Almanya Başbakanı Merkel, Berlin'deki Libya Zirvesi'nin sona ermesinin ardından yaptığı ortak basın açıklamasında, "Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
Almanya Başbakanı Merkel, Berlin'deki Libya Zirvesi'nin sona ermesinin ardından yaptığı ortak basın açıklamasında, "Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu. Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak. Silah ambargosuna saygı gösterilmeli." dedi. - BERLİN
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