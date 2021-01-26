Almanya Başbakanı Merkel, Biden ile görüştü - Son Dakika

Almanya Başbakanı Merkel, Biden ile görüştü

26.01.2021 10:02
Almanya Başbakanı Merkel, Biden ile görüştü, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde korona virüs ile mücadele ele alınırken, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yeniden katılma kararının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde korona virüs ile mücadele ele alınırken, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yeniden katılma kararının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Federal Hükümet Basın ve Enformasyon Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Şansölye Merkel'in, Biden'ı tebrik ettiği ve Almanya'nın, Avrupalı ve transatlantik ortaklarla birlikte uluslararası görevlerde sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu söylediği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Merkel ve Biden'ın Covid-19 salgını ile mücadelede daha yoğun uluslararası çabalara ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir oldukları belirtilerek, Şansölye'nin, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yeniden katılma kararını memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Merkel ve Biden görüşmede, Afganistan ve İran ile ilgili konular başta olmak üzere dış politika meselelerini ele alarak, ticaret ve iklim politikası hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Merkel, Biden'ın eski Başkan Donald Trump yönetiminin geri çekildiği Paris İklim Anlaşması'na yeniden katılma kararından duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, Biden'ı Almanya'yı ziyaret etmeye davet etti.

Trump yönetimi, 4 Kasım 2019'da Paris İklim Anlaşması'ndan resmi olarak ayrılmış, Covid-19 salgınını önleyememekle suçladığı DSÖ'den de çekilmişti.

(Mehmet Koca/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Angela Merkel, Joe Biden, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Merkel, Biden ile görüştü - Son Dakika


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