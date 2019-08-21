Son Dakika Haberleri: Almanya Başbakanı Merkel, "Brexit yeniden müzakere edilmeyecek"
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Almanya Başbakanı Merkel, "Brexit yeniden müzakere edilmeyecek"

21 dakika önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson başkent Berlin'de basının karşısına çıktı.

Almanya Başbakanı Merkel,

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson başkent Berlin'de basının karşısına çıktı. İki lider düzenlenen toplantıda Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık arasında devam eden Brexit krizini ele aldı. İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson başbakan olarak ilk yurt dışı ziyaretini Berlin'e yaparak Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Merkel ve Johnson gerçekleştirdikleri heyetler arası görüşme sonrası basının karşısına çıktı. Basın toplantısında Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık arasında devam eden Brexit krizini ele alan liderler konuyla ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Öncelikle gerçekleştirilen toplantının ana gündem maddeleri hakkında bilgi veren Merkel, "Johnson'la dünyanın farklı yerlerindeki yaşanmakta olan konular hakkında konuştuk. Suriye, İran, Libya, Hong Kong, Kuzey Kore gibi konuların yanı sıra Brexit'i ile aldık" ifadelerini kullandı.

"İNGİLTERE HALKININ AB ÇIKIŞ KARARINI SAYGIYLA KARŞILIYORUZ" Brexit Anlaşması'nın yeniden müzakere edilmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Merkel, "İngiltere halkının AB çıkış kararını saygıyla karşılıyoruz. İngiltere ile ilgili bundan sonraki münasebetlerimiz üçüncü ülke statü şeklinde olacak. İngiltere ile gümrük birliği gibi anlaşmalarımız olabilir" dedi.

BREXİT'İ ERTELEME TALEBİ YOK İngiltere'nin AB'den ayrılması için "Ayrıl" kampanyası düzenleyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise İngiltere'nin çıkış tarihinin ertelenmesi gibi bir talebinin olmadığını fakat bazı konularda anlaşma sağlanması gerektiğini, bunların başında da İrlanda sınırı ve ticari ilişkilerin olacağını söyledi. İngiltere Başbakanı, Avrupa Birliğinin ticari pazarının kaybedilmemesi için İrlanda'nın AB'de de kalmasını istediğini öte yandan bunun gerçekleşmesi halinde İngiltere-İrlanda sınırında bir kaosu yaşanacağını söyledi.

G7'DE BREXİT ÜZERİNE DETAYLI GÖRÜŞÜLECEK Johnson, çıkış tarihine 30 gün kaldığını ve bu zaman zarfında görüşmeler yapabileceklerini kaydetti. Birçok sorunu görüşerek çözebileceklerini ifade eden Johnson, G7 Zirvesi'nde Brexit konusunun da ele alınarak görüşmelere devam edeceklerini belirtti.

(Mehmet Koca/İHA)

Angela Merkel, İngiltere, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:20 Kaynak: İHA
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