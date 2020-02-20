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Almanya Başbakanı Merkel: "Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her...
6 saat önce
Almanya Başbakanı Merkel: "Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek"
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:28 Kaynak: AA
Almanya Başbakanı Merkel: "Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planlarının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek"
Son Dakika Almanya Başbakanı Merkel: Saldırının perde arkasını netleştirmek için her şey yapılıyor Almanya'daki ırkçı saldırıyla ilgili Türk iş insanı: Polis saldırıyı önceden biliyordu Almanya'da meydana gelen ırkçı saldırıdan yaralı olarak kurtulan Türk vatandaşı o anları anlattı Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı