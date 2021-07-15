Almanya Başbakanı Merkel, canlı yayında zorlandı! Uyumamak için devamlı gözlerini ovuşturdu
15 Temmuz 2021 Perşembe 16:48
Almanya Başbakanı Angela Merkel, vatandaşlarla çevrim içi düzenlenen bir toplantıya katıldı. Bir buçuk saatlik toplantının başlarında oldukça enerjik olan Merkel, soru-cevap maratonuyla birlikte giderek yoruldu. Kendini uyanık tutabilmek için devamlı gözlerini ovuşturan Şansölye'nin uyuklayan hali emeklilik kararının ne kadar doğru olduğunu da kanıtlamış oldu.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, vatandaşlarla çevrim içi bir toplantıya katıldı. Alman televizyonları tarafından yayınlanan ve Almanya Hükümeti'nin resmi sitesine yüklenen bir buçuk saatlik toplantı videosunda başlarda oldukça enerjik ve neşeli olduğu görülen Şansölye'nin aradan geçen bir saatlik soru-cevap maratonuyla birlikte giderek yorulduğu ve uykusunun geldiği görülüyor.
KENDİNİ UYANIK TUTABİLMEK İÇİN GÖZLERİNİ OVUŞTURDU
Toplantının sonlarına doğru koronavirüs salgını, Afganistan ve Almanya'nın pandemi dönemi sonrasıyla ilgili sorular soran vatandaşı dinlerken gözleri kapanan Merkel'in neredeyse uyuduğu, gözleri kapanırken son anda toparlandığı ve kendini uyanık tutabilmek için gözlerini ovuşturduğu görülüyor.
"EMEKLİLİK KARARININ DOĞRULUĞU ONAYLANMIŞ OLDU"
Merkel'in bu uyuklayan hali özellikle Almanya'da birçok kişi tarafından sosyal medya yoluyla paylaşılırken Alman liderin emeklilik zamanının geldiğiyle ilgili verdiği kararın doğruluğu onaylanmış oldu yorumları yapıldı.
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