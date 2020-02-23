Almanya Başbakanı Merkel'den Hanau saldırısına kınama: Irkçılık bir zehirdir

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier , Hanau kentinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı. Cumhurbaşkanı olayı 'terör eylemi' olarak niteledi.View on euronews

Haber Yayın Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Mart'ta Macron, Merkel ve Putin ile İdlib için bir araya geleceklerini açıkladı