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Almanya Başbakanı Merkel'den Hanau saldırısına kınama: Irkçılık bir zehirdir
25 dakika önce
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Hanau kentinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:21
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