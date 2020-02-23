Almanya Başbakanı Merkel'den Hanau saldırısına kınama: Irkçılık bir zehirdir - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya Başbakanı Merkel'den Hanau saldırısına kınama: Irkçılık bir zehirdir - Son Dakika Dünya

Almanya Başbakanı Merkel'den Hanau saldırısına kınama: Irkçılık bir zehirdir

25 dakika önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Hanau kentinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Hanau kentinde 9 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı. Cumhurbaşkanı olayı 'terör eylemi' olarak niteledi.View on euronews

Almanya Başbakanı Merkel'den Hanau saldırısına kınama: Irkçılık bir zehirdir

Frank Walter Steinmeier, Angela Merkel, Cumhurbaşkanı, Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:21 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Mart'ta Macron, Merkel ve Putin ile İdlib için bir araya geleceklerini açıkladı
Beşiktaş ve Trabzonspor, Hanau'yu unutmadı Abdullah Gül, Gezi olayları sözleriyle ilgili kendisine tepki gösteren Bakan Soylu'ya yanıt verdi Almanya'da bir nargile kafeye daha silahla ateş açıldı

Son Dakika Haberleri
01:41 Altan Erkekli'nin aile saadeti
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 01:47:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya Başbakanı Merkel'den Hanau saldırısına kınama: Irkçılık bir zehirdir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]