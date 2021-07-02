Üye Girişi
Almanya Başbakanı Merkel'den İngiltere'ye "veda" ziyareti - Son Dakika

Almanya Başbakanı Merkel'den İngiltere'ye "veda" ziyareti

02.07.2021 18:03
Almanya Başbakanı Merkel'den İngiltere'ye

Almanya Başbakanı Angela Merkel, görev süresi dolmadan önce İngiltere'ye gerçekleştirdiği son ziyaretinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, görev süresi dolmadan önce İngiltere'ye gerçekleştirdiği son ziyaretinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. İki lider, görüşmenin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, Almanya ve İngiltere arasındaki ilişkileri genişletmek alınan yeni kararları duyurdu.

Eylül ayında görev süresi sona erecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'ye 22. ve sonuncu resmi ziyaret gerçekleştirdi. Merkel'i İngiliz mevkidaşı Boris Johnson, Buckinghamshire'daki Chequers kır evinde ağırladı. İki lider, İngiltere ve Almanya arasındaki ilişkileri genişletmek ve Brexit sonrası ilişkileri ele almak üzere bir araya geldi. Merkel ve Johnson, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameranın karşısına geçerek ilişkilerin genişletilmesi kapsamında yeni kararlar alındığını duyurdu.

Johnson, Merkel'in İngiltere ziyareti öncesinde, "Birleşik Krallık ve Almanya'nın birçok konuda kararlı bir dostluğu ve ortak bir bakış açısı var. Bilim insanlarımız, aydınlarımız ve sanayicilerimiz dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için her gün birlikte çalışıyorlar. Anlaşmaya varacağımız yeni ortak girişimler nesiller boyu sürecek bir miras bırakacak" ifadelerini kullandı.

Herschel Astrofizik ödülleri verilecek

İkili, astrofizik alanında üstün başarı gösteren İngiltere ya da Almanya'ya bağlı çalışan kadın bir bilim insanına yıllık 10 bin Sterlin değerinde ödül verileceğini açıkladı. Ödülün adını, alanında öncü olan Almanya doğumlu İngiliz astrofizikçi Caroline Herschel'den aldığı belirtildi.

İngiltere-Almanya kabineleri her yıl toplanacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere ve Alman kabinelerinin her yıl ortak toplantı düzenleyeceğini, bu toplantıların iki ülkenin hükümetleri arasındaki ortak çalışmayı genişletmek için bir fırsat olacağını kaydetti. Almanya Başbakanı Merkel de toplantıların "İngiltere'nin AB'den ayrılmasından sonra ikili ilişkilere yeni bir fırsat alanı açacağını" dile getirdi.

Öğrenci değişim programları desteklenecek

Johnson ve Merkel ayrıca, iki ülke arasındaki öğrenci değişim programlarına yeni desteklerin sağlanacağını belirtti. İngiltere hükümeti toplantı öncesi yayımladığı bildiride, her iki ülkenin gençlerini bir araya getirmek ve yetenekli gençler için yeni fırsatlar oluşturmak amacıyla her yıl bir araya gelecek yeni bir İngiltere-Alman Kültür Diyaloğu'nun kurulacağını vurguladı. Hükümet ayrıca 2019'da her iki ülkeden 4 bin 300 gencin katıldığı bir programa yönelik finansmanın arttırılacağını belirtti.

Yenilenebilir enerji projesi: Neuconnect

Alınan yeni kararla İngiltere ile Almanya arasında bir enerji yolu oluşturularak yenilenebilir enerji sağlanacak. Şu anda devam eden en büyük İngiltere-Almanya yatırım projesi olan Neuconnect için birlikte çalışılacağı ve enerji şebekelerinin fazla gücü paylaşmasına izin vererek yenilenebilir enerjinin boşa gitmemesi sağlanacak.

Seyahat kısıtlamaları gevşetilebilir

Almanya Başbakanı Merkel, İngiliz turistlere yönelik seyahat kısıtlamaları hakkında "gelecekte iki doz aşı olanlar için seyahat kısıtlamalarının gevşetilebileceğini" söyledi. Merkel, İngiltere'nin de Almanya'ya şu an da kısıtlama uyguladığını hatırlatarak, gelecekte karantinasız seyahatlerin önünün açılabileceğini ifade etti.

Merkel daha önce Covid-19'un Delta mutasyonu nedeniyle İngiltere'den Avrupa'ya gelen turistlerin karantinaya alınması konusunda öneride bulunmuştu. İngiltere Başbakanı Johnson ise Merkel'in aksine Perşembe günü yaptığı bir açıklamada, iki doz aşılamanın uluslararası seyahatler için "kurtarıcı" olabileceğini söylemişti. Mayıs ayından bu yana İngiltere'den Almanya'ya gelen turistlerin 14 gün karantina uygulaması gerekiyor.

Merkel ve Johnson en son Haziran ayında Cornwall'daki G7 zirvesinde bir araya gelmişti. Merkel'in bugün Windsor Kalesi'nde Kraliçe II. Elizabeth ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Merkel ayrıca, ABD Başkanı Bill Clinton'ın 1997'de İngiliz kabinesine yaptığı konuşmadan bu yana kabine konuşması yapan ilk yabancı lider olarak online bir toplantıda kabineye hitap edecek.

İngiltere-Alman iş birliği

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere ve Almanya arasındaki iş birliğinin, korona virüs salgınını yenmek ve iklim değişikliğiyle mücadele de dahil olmak üzere günümüzün en büyük zorluklarının üstesinden gelmeye yardımcı olduğunu söyledi.

İngiltere hükümetinin yayınladığı bildiride, salgın sırasında University College London'ın ciddi solunum rahatsızlığı olan hastalara yeni solunum cihazları geliştirmek ve üretmek için Mercedes-AMG ile birlikte çalıştığı belirtildi. Bu cihazların şu anda 130'dan fazla NHS Hastanesinde kullanıldığı aktarıldı. - LONDRA

Almanya Başbakanı Merkel'den İngiltere'ye veda ziyareti
Almanya Başbakanı Merkel'den İngiltere'ye veda ziyareti
Almanya Başbakanı Merkel'den İngiltere'ye veda ziyareti

Angela Merkel, Boris Johnson, Almanya, England, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Almanya Başbakanı Merkel'den İngiltere'ye 'veda' ziyareti - Son Dakika


Son Dakika

Elmalı davasıyla gündeme gelen Bayramiç'teki ikiz kardeşlere istismar davasındaki karar tepki çekti! Son sanık da serbest kaldı 17:48 Elmalı davasıyla gündeme gelen Bayramiç'teki ikiz kardeşlere istismar davasındaki karar tepki çekti! Son sanık da serbest kaldı Emre Belözoğlu'nun beş kuruşluk dava açtığı Ümit Özat yeni FETÖ göndermesi yaptı 17:40 Emre Belözoğlu'nun beş kuruşluk dava açtığı Ümit Özat yeni FETÖ göndermesi yaptı Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek 17:08 Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek
Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı 17:04 Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin 16:19 Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu 16:03 Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu
Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok 15:32 Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum 15:06 Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum

Son Dakika Haberleri
17:55 Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti
17:39 Emre Belözoğlu'nun beş kuruşluk dava açtığı Ümit Özat yeni FETÖ göndermesi yaptı
17:29 Altının kilogramı 498 bin liraya çıktı
17:08 Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek
17:03 Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı
16:44 Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı
16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı
16:19 Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin
16:11 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim
16:02 Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti         
17:56
Kızının teşvikiyle emekli oldu, hayalini gerçekleştirdi Kızının teşvikiyle emekli oldu, hayalini gerçekleştirdi         
17:42
Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı         
17:29
5 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni, yem karma makinesinin içinde bulundu 5 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni, yem karma makinesinin içinde bulundu         
17:05
Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı         
16:45
8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim         
16:12
Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak         
16:01
16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi         
15:18
16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı 16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı         
15:01
Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi Serdar Aziz'in eşi Adana Demirspor'a transfer olmasına izin vermedi         
14:52
Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları         
14:36
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik Kocasını bıçaklayarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sosyal medyayı çok kullandığım için kavga ettik         
13:42
Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar         
13:03
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik timsalidir         
09:49
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 18:10:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya Başbakanı Merkel'den İngiltere'ye "veda" ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement