Almanya Başbakanı Merkel'den ırkçı saldırıyla ilgili flaş açıklama - Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel , "Irkçılık toplumu zehirliyor. Hanau 'daki saldırı ırkçı motifler taşıyor, çok üzgünüz" dedi.

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Almanya Başbakanı Merkel: Saldırının perde arkasını netleştirmek için her şey yapılıyor