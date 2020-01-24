Almanya Başbakanı Merkel'den Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel Beykoz'daki Türk-Alman Üniversitesi yeni binalarının açılış töreninde yaptığı konuşmada," Türkiye milyonlarca Suriyeli mülteciye sığınma imkanı sağlıyor. Teşekkür ve takdir ediyoruz"dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Beykoz'da bulunan Türk-Alman Üniversitesi yeni binalarının açılış törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Almanya Başbakanı Merkel, yeniliklere hazır olmak birbirine açık olmak için en iyi koşulun iyi bir şekilde birlikte yaşamak olduğunu söyleyerek; "Açık olmak toplumlarımızı da ilerletiyor. Buradaki hocalar ve öğrenciler ülkelerimiz arasındaki ilişkilere zenginlik katıyor. Bu diyalog karşılıklı olarak güven sağlıyorlar. Bu diyalog ülke ve hükümetlerarası diyalog için de çok önemli. Türk -Alman ilişkileri çok uzun geçmişe dayanıyor. Bu geçmiş aynı zamanda Türkiye'nin cömert girişimleriyle de başlamıştır. 80 yıl önce Alman aydınlar Türkiye'ye sığındılar. Birçok alman bilim adamı çalışmalarını burada sürdürdüler. Türkiye bugün de milyonlarca Suriyeli mülteciye sığınma imkanı sağlıyor ve bu çabalara teşekkür ve takdir ediyoruz .Türkiye'de mülteciler eğitim görüyor. İleride Ülkelerine döndükleri ülkelerinin yeniden inşasına katkıda bulunabilirler. Türkiye bu konuda da Avrupa ve Almanya'nın desteğiyle önemli çabalar gösteriyor. Bilim ve eğitim insanların özgürlüğün teşvik eder. Bilim ne kadar özgürse bilimde elde edilen sonuçlar zengin olur. Bilimde yeni eleştirisel bir söyleme ihtiyaç var" dedi.

(Mustafa Biçer/İHA)