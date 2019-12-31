Almanya Başbakanı Merkel'den yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Merkel'den yeni yıl mesajı Açıklaması

6 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın değer ve çıkarlarının ancak Avrupa Birliği (AB) içinde savunabileceğini söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel'den yeni yıl mesajı Açıklaması, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın değer ve çıkarlarının ancak Avrupa Birliği (AB) içinde savunabileceğini söyledi.

Merkel, bu akşam ülke televizyonlarında yayınlanacak yeni yıl mesajında, 2020 yılının ülkesi için iyi yıllar olabileceğini belirtti.

Avrupa iyi durumda olduğunda Almanya'nın da iyi durumda olacağına dikkati çeken Merkel, "Çünkü sadece AB içinde değerlerimizi ve çıkarlarımızı savunabiliriz ve barışı, özgürlüğü ve refahı güvence altına alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Merkel, 2020'nin ikinci döneminde AB dönem başkanlığını üstleneceklerini ve bu çerçevede Avrupa'nın dünyada daha güçlü bir şekilde sesinin yükseltmesi için çaba harcayacaklarını vurguladı.

Çin ve Afrika ülkeleriyle zirve düzenleneceğini vurgulayan Merkel, "Afrika ile iş birliği bizim de çıkarımıza." yorumunda bulundu.

Merkel, insanlara barış ve güven içinde bir yaşam fırsatı verilmesi halinde göçün azalacağını savundu.

Savaşların siyasi çözümlerle sonlandırıldığında sürdürülebilir güvenliğin ortaya çıkabileceğinin altını çizen Merkel, "Güvenliğimiz ve refahımız büyük ölçüde çevremizin güvenli olmasına ve ekonomik gelişmesine de bağlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, dijital çağda da tekniğin insanlara hizmet etmesi gerektiğini vurguladı.

Dijital gelişmenin insanların yaşamını ve özellikle de iş hayatını değiştirdiğine işaret eden Merkel, bu değişime cevaplar bulunması ve herkesin bu değişim için ihtiyaç duyduğu eğitime erişmesi gerektiğini kaydetti.

Merkel, küresel ısınmaya karşı mücadele etmek için her şeyin yapılması gerektiğini belirterek, iklim değişiminin üstesinden gelmek için çaba sarf edeceğini dile getirdi.


Ülkede artan aşırı sağcı gelişmelere de dikkati çeken Merkel, insanları, nefrete, düşmanlığa, şiddete, ırkçılığa ve antisemitizme karşı korumanın devletin bir görevi olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği, Angela Merkel, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:56 Kaynak: AA
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