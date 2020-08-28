Almanya Başbakanı Merkel'den Yunanistan'a "zoraki" destek
Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Tüm Avrupa Birliği ülkeleri olarak Yunanistan'ın haklarını ciddiye almalı ve haklı olduklarında destek olmak zorundayız"dedi.Almanya Başbakanı Angela Merkel geleneksel olarak yaptığı yaz sezonu basın konferansında konuştu.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Tüm Avrupa Birliği ülkeleri olarak Yunanistan'ın haklarını ciddiye almalı ve haklı olduklarında destek olmak zorundayız"dedi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel geleneksel olarak yaptığı yaz sezonu basın konferansında konuştu. Merkel'in gündemi Doğu Akdeniz yer aldı. Merkel, Doğu Akdeniz'de yaşanan Türkiye-Yunanistan geriliminde Yunanistan'ı desteklemek zorunda olduğunu açıkladı. Merkel açıklamasında, "Tüm Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Yunanistan'ı desteklemek zorunda" ifadesini kullandı.
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