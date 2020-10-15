Almanya Başbakanı Merkel, dijital ortamda dini cemaatlerin liderleri ile bir araya geldi - Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, dini cemaatler ve sivil toplum örgütleri yöneticileriyle dijital ortamda bir araya gelip istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn dini cemaatlerin ve sivil toplum örgütleri yöneticileriyle dijital ortamda bir araya gelerek, korona virüs önlemlerini görüştü. Aralarında Müslüman ve Hristiyan cemaatlerin temsilcilerinin de olduğu yaklaşık 50 temsilci ile görüşen Merkel, son günlerde artış gösteren korona virüs vaka sayılarından duyduğu endişeyi dile getirdi. İkinci bir dalganın sağlık ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sistemini olumsuz etkileyeceğine değinen Merkel, "Korona virüs vaka sayıları endişe verici düzeyde yükselmektedir. Bu artışı önlemeliyiz" ifadelerini kullandı. Dini cemaatlere bugüne kadar yardım ve desteklerinden ötürü teşekkür eden Merkel, bundan sonra da bu hassasiyetlerin takip edilmesini arzu ettiğini dile getirdi.

Toplantıya Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) adına katılan Genel Sekreter Abdurrahman Atasoy yaptığı konuşmada, İslam dininde 'Def-i mefasid, celb-i menafi' düsturu çerçevesinde virüsü yenmek için ve toplumun sağlığını korumak için ellerinden geleni yaptıklarını ve bundan sonrada yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Atasoy, "Dini cemaat olarak bu süreçte bütün tedbirleri desteklemeye hazırız" dedi.

Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici ise yaptığı konuşmada, salgın döneminde yaklaşık 2 bin camide farklı dillerde bilgilendirme materyalleri hazırlandıklarını ifade etti. Kesici, kurallara uyma konusunda Müslümanların önemli rolü olduğunu vurgulayarak, aldıkları önlemlerden dolayı şimdiye kadar hiçbir caminin salgının çıkış noktası olmadığına değindi. - KÖLN