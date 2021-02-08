Merkel'den Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Doğu Akdeniz'deki gelişmeler memnuniyet verici - Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle görüştü.

Almanya Federal Hükümet Basın ve Enformasyon Bürosu (BPA) tarafından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Angela Merkel, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile video konferans düzenledi. Federal Şansölye ve Başkan, korona salgınının zorlukları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca bir dizi ikili ve uluslararası meseleyi tartıştılar. Şansölye, Doğu Akdeniz'deki son olumlu sinyalleri ve gelişmeleri memnuniyetle karşıladı. Tartışmalı konularda diyalogda ilerleme kaydetmenin artık önemli olduğunu vurguladı. Şansölye, AB ile Türkiye arasında istikrarlı ve yapıcı ilişkilerin önemini yineledi" denildi.