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Almanya Başbakanı Merkel: "(Erdoğan'la görüşmede) İdlib'den kaçanların insani durumunu düzeltmek...
6 saat önce
Almanya Başbakanı Merkel: "(Erdoğan'la görüşmede) İdlib'den kaçanların insani durumunu düzeltmek için maddi katkıya hazır olduğumuzu söyledik"
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:14 Kaynak: AA
Almanya Başbakanı Merkel: "(Erdoğan'la görüşmede) İdlib'den kaçanların insani durumunu düzeltmek için maddi katkıya hazır olduğumuzu söyledik"
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