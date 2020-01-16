Almanya Başbakanı Merkel: "Hafter'in ateşkese istekli olması iyi bir mesaj" - Son Dakika
Son Dakika Politika Almanya Başbakanı Merkel: 'Hafter'in ateşkese istekli olması iyi bir mesaj' - Son Dakika

Almanya Başbakanı Merkel: "Hafter'in ateşkese istekli olması iyi bir mesaj"

32 dakika önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hafter'in Libya'da ateşkese istekli olmasının iyi bir mesaj olduğunu belirterek, "Libya Konferansı'nda her şeyden önce silah ambargosunun tekrar yapıldığını görmeliyiz" dedi.

Almanya Başbakanı Merkel:

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hafter'in Libya'da ateşkese istekli olmasının iyi bir mesaj olduğunu belirterek, "Libya Konferansı'nda her şeyden önce silah ambargosunun tekrar yapıldığını görmeliyiz" dedi.


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya'nın darbeci general Halife Hafter'in Libya'da ateşkese istekli olmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Merkel, 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek Berlin Konferası'nda silah ambargosuna bağlı kalınmasının altını çizdi.


"Ateşkese istekli olması iyi bir mesaj"


Hırvatistan Başbakanıyla düzenlediği basın toplantısında konuşan Merkel, Hafter'i işaret ederek, "Ateşkese istekli olması iyi bir mesaj" dedi. Merkel, "Libya Konferansı'nda her şeyden önce silah ambargosunun tekrar yapıldığını görmeliyiz, ki bu temelde BM tarafından kabul edildi, ancak maalesef uygulanmadı" ifadelerini kullandı. - BERLİN

Angela Merkel, Almanya, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ateşkes anlaşmasını imzalamayıp Rusya'yı terk eden Hafter'in, masada öfke nöbeti geçirdiği ortaya çıktı
Çavuşoğlu'na açıkça soruldu: Libya'da savaşacak Suriyelilere Türk vatandaşlığı mı verilecek? Hafter, Berlin'de yapılacak Libya Konferansı'na katılmayı kabul etti Bekaretini satılığa çıkaran genç kıza, 1 milyon 200 bin euroluk teklifle bir iş insanı talip oldu

Son Dakika Haberleri
21:22 Azli istenen Trump'ın Senato'da yargı süreci başladı - Son Dakika Haber
21:17 Malatya'da trafik kazası: 2 ağır yaralı - Son Dakika Haber
21:13 ABD Başkanı Trump'ın azil davası: Senato'daki yargılama süreci resmen başladı - Son Dakika Haber
21:13 Dünyanın en çok ilgi çeken müzik şölenlerinden biri: Viyana Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri - Son Dakika Haber
21:09 Karasu'da 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika Haber
21:07 Bekaretini satılığa çıkaran genç kıza, 1 milyon 200 bin euroluk teklifle bir iş insanı talip oldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 21:25:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya Başbakanı Merkel: "Hafter'in ateşkese istekli olması iyi bir mesaj" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]