Almanya Başbakanı Merkel, İdlib saldırısını kınadı - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Merkel, İdlib saldırısını kınadı

6 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi gerçekleştirerek İdlib'de Türk askerlerine düzenlenen saldırıyı kınadı.

Almanya Başbakanı Merkel, İdlib saldırısını kınadı, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi gerçekleştirerek İdlib'de Türk askerlerine düzenlenen saldırıyı kınadı.


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İdlib konusunu değerlendirmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Merkel görüşmede, İdlib bölgesinde savaşta ölen Türk askerlerine düzenlenen saldırıyı kınadığını belirtti.


Görüşme ile alakalı Federal Hükümet Basın Enformasyon Bürosu tarafından yapılanan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şansölye Merkel'in, yerinden edilmiş insanların insani durumuna da bakılarak İdlib'deki mevcut durumu ve olayları ele aldıkları bildirildi. Her iki liderin bir an önce ateşkesi kabul etmenin ve gerekli siyasi görüşmeleri mümkün olan en kısa sürede başlatmanın acil olduğu konusunda hem fikir oldukları belirtildi.


Açıklamada Şansölye Merkel, Türk askerlerine acımasız saldırıları kınarken, Suriye rejimi ve destekçilerinin saldırgan operasyonlarına son verilmesi çağrısında bulundu. Şansölye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Alman hükümetinin İdlib'deki yerlerinden edilmiş insanlara insani destek sağlama konusundaki dayanışma içinde olduklarını yineledikleri bildirildi. - BERLİN

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:58 Kaynak: İHA
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