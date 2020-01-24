Almanya Başbakanı Merkel, İdlib'ten Türkiye'ye doğru kaçan siviller için briket barınak yapımına... - Son Dakika

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Almanya Başbakanı Merkel, İdlib'ten Türkiye'ye doğru kaçan siviller için briket barınak yapımına...
6 saat önce
Almanya Başbakanı Merkel, İdlib'ten Türkiye'ye doğru kaçan siviller için briket barınak yapımına destek verebileceklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:30 Kaynak: AA
Almanya Başbakanı Merkel, İdlib'ten Türkiye'ye doğru kaçan siviller için briket barınak yapımına destek verebileceklerini söyledi.
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