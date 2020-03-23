Almanya Başbakanı Merkel'in karantina günleri başladı - Son Dakika

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Almanya Başbakanı Merkel'in karantina günleri başladı
6 saat önce
Başbakan Angela Merkel'in karantina günleri başladı.
Başbakan Angela Merkel'in karantina günleri başladı.
Dün kendisini karantinaya aldığını açıklayan Merkel'in evinin önünde bugün medya mensuplarının görüntü ve fotoğraf çektikleri görüldü.
Merkel'e cuma günü koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası Şansölye kendisini karantinaya aldığını açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:29 Kaynak: AA
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