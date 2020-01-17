Son Dakika › Dünya › Almanya Başbakanı Merkel İstanbul'da Türk-Alman Üniversitesi kampüsünün açılışını yapacak - Son Dakika Dünya
Almanya Başbakanı Merkel İstanbul'da Türk-Alman Üniversitesi kampüsünün açılışını yapacak
6 saat önce
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 24 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. Merkel ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:28
Son Dakika Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın karnesini verdi! 3 pekiyi, 1 zayıf Metropoll'ün son anketine göre en çok beğenilen siyasetçi Erdoğan; ikinci sırada İmamoğlu var Kayıp Gülistan'ın olay günü köprüde görüntüsü çıktı Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti