Almanya Başbakanı Merkel İstanbul'da Türk-Alman Üniversitesi kampüsünün açılışını yapacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya Başbakanı Merkel İstanbul'da Türk-Alman Üniversitesi kampüsünün açılışını yapacak - Son Dakika Dünya

Almanya Başbakanı Merkel İstanbul'da Türk-Alman Üniversitesi kampüsünün açılışını yapacak

6 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 24 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. Merkel ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek

Almanya Başbakanı Merkel İstanbul'da Türk-Alman Üniversitesi kampüsünün açılışını yapacak, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 24 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.


Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geleceğini ifade etti.

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Angela Merkel, Türkiye, Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:28 
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