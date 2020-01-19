Almanya Başbakanı Merkel: "Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık'" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Merkel: 'Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık'' - Son Dakika

Almanya Başbakanı Merkel: "Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık'"

6 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya Konferansı'nın Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'daki barış çabalarına katkı sunduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel:

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya Konferansı'nın Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'daki barış çabalarına katkı sunduğunu söyledi.


Merkel, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Libya Konferansının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.


Berlin'de çok yoğun ve ciddi görüşmelerin yapıldığını ifade eden Merkel, Libya ihtilafındaki çabalara yeni bir siyasi ivme kazandırmak istediklerini kaydetti.

"Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu" diyen Merkel, tüm katılımcıların ihtilafın çözümünde siyasi bir yola ihtiyaç duyulduğu konusunda hemfikir olduğunu ifade etti.


Özellikle son günlerde askeri çözümün bir şansı olmadığının ortaya çıktığına işaret eden Merkel, askeri çözümün insanların acılarını artıracağını belirtti.


Merkel, bundan sonraki sürece ilişkin, "Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık." dedi.


Tüm katılımcıların çok yapıcı bir çalışma sergilediklerini anlatan Merkel, "Silah ambargosuna saygı göstermek istediğimiz ve bu silah ambargosunun daha fazla kontrol edilmesi konusunda hepimizin fikir birliği içinde oluğu tespitinde bulunabiliriz." şeklinde konuştu.


Merkel, bugün imzalanan metinlerin BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmesi gerektiğini ve böylelikle uluslararası resmiyet kazandırılması konusunda mutabık kalındığını kaydetti.

"Bugün Libya'da tüm sorunları çözemeyeceğimizi biliyorduk" ifadesini kullanan Merkel, "5 artı 5 kişilik askeri bir komitenin oluşması için isimler verilmesi önemliydi." dedi.


Tüm katılımcıların, 5 artı 5 toplantısının yapılmasına kadar ihtilafın taraflarına destek vermeyeceklerini taahhüt ettiklerini ifade eden Merkel, bugün bu ihtilafın çözümünde yeni adımların atılabileceğini kaydetti.

Merkel, şimdi bir toplantı için davet yapılabileceğini ve gelecek hafta davetlerin gönderilebileceğini belirterek, bu toplantıda ateşkesin kalıcı olmasının sağlanabileceğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler, Angela Merkel, Almanya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pompeo'dan Berlin Konferansı paylaşımı: Libya halkının yanındayız
Son Dakika: Berlin Konferansı'nın ardından Darbeci Hafter'e bağlı milisler, ateşkesi ihlal etti! Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak Kar görmek için yaylaya giden 200 kişi dönüş yolunda mahsur kaldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 05:24:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya Başbakanı Merkel: "Kapsamlı bir plan konusunda anlaştık'" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]