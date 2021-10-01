Almanya Başbakanı Merkel, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü - Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile başkent Berlin'de bir araya geldi.

Merkel ve Menfi, Başbakanlık'ta yapılacak görüşme öncesinde açıklama yaptı.

Almanya Başbakanı Merkel, ülkesinin geçmişte Libya meselesini çok yoğun bir şekilde ele aldığını belirterek, "Çünkü Libya'daki sorunlara ilişkin diplomatik bir çözümün sadece Libya için değil, aynı zamanda Afrika kıtası için de birçok açıdan barışçıl bir etki yapacağına inanıyoruz." dedi.

Merkel, Menfi ile Libya'daki siyasi süreci ele alacağını ifade ederek, Libya'da 24 Aralık'ta seçimlerin yapılmasının planlandığını ancak bu konuda hala yapılacak çok şey bulunduğunu kaydetti.

Libya'daki yabancı askerlerin durumunu da görüşeceklerini aktaran Merkel, Libya'nın geleceğinin, Libyalı güçler ve Libya halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini kaydetti ve "Menfi'nin fikrini öğrenmek benim için ilgi çekici olacak." ifadesini kullandı.

Merkel, bu bağlamda Libya'nın ekonomik konsolidasyonun da önemli olduğunu vurgulayarak, "Libya, petrol rezervleri nedeniyle zengin bir ülke ama bu zenginliğin Libya halkının kullanımına sunulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede, Libya'daki ekonominin istikrara kavuşturulması ve yabancı şirketlerin ülkede faaliyet göstermesinin de ele alınacağını aktaran Merkel, bu konularda Almanya'nın hazır olduğunu ifade etti.

Merkel, ülkesinin yeni hükümet kurulması sürecinde olduğuna işaret ederek, gelecek hükümetin de Libya konusuna öncelik vereceğini kaydetti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi de Almanya'nın, Libya konusunda oynadığı olumlu rolünden dolayı Merkel'e teşekkür etti.

Menfi, Berlin süreci kapsamında Libya'ya ilişkin Berlin'de iki konferansın düzenlendiğini anımsatarak, bu sürecin Libyalıları bir araya getirdiğini, ülkede istikrarın sağlanmasına katkı yaptığını ve ateşkesin sağlandığını belirtti.

Ulusal uzlaşma projesinin de başlatıldığını ifade eden Menfi, tüm bunların Libya'yı seçimlere götüreceğini kaydetti.