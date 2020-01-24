Almanya Başbakanı Merkel: "Libya'da kırılgan ateşkesin sağlam bir ateşkese dönüşmesi için çaba... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Merkel: 'Libya'da kırılgan ateşkesin sağlam bir ateşkese dönüşmesi için çaba... - Son Dakika

Almanya Başbakanı Merkel: "Libya'da kırılgan ateşkesin sağlam bir ateşkese dönüşmesi için çaba...

6 saat önce

Almanya Başbakanı Merkel: "Libya'da kırılgan ateşkesin sağlam bir ateşkese dönüşmesi için çaba harcanması gerekiyor"

Almanya Başbakanı Merkel:

Almanya Başbakanı Merkel: " Libya'da kırılgan ateşkesin sağlam bir ateşkese dönüşmesi için çaba harcanması gerekiyor"

Angela Merkel, Almanya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:14 Kaynak: AA
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