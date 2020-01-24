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Almanya Başbakanı Merkel: "Libya'da kırılgan ateşkesin sağlam bir ateşkese dönüşmesi için çaba...
6 saat önce
Almanya Başbakanı Merkel: "Libya'da kırılgan ateşkesin sağlam bir ateşkese dönüşmesi için çaba harcanması gerekiyor"
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:14 Kaynak: AA
Almanya Başbakanı Merkel: " Libya'da kırılgan ateşkesin sağlam bir ateşkese dönüşmesi için çaba harcanması gerekiyor"
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