Almanya Başbakanı Merkel: "Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Merkel: 'Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu' - Son Dakika

Almanya Başbakanı Merkel: "Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu"

20 dakika önce

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla düzenlenen konferans sona erdi.

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla düzenlenen konferans sona erdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel: "Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu"

Almanya Başbakanı Merkel: Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu

Birleşmiş Milletler, Angela Merkel, Almanya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:10 Kaynak: AA
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