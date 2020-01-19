Son Dakika › Güncel › Almanya Başbakanı Merkel: 'Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu' - Son Dakika
Almanya Başbakanı Merkel: "Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu"
20 dakika önce
Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla düzenlenen konferans sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:10 Kaynak: AA
Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla düzenlenen konferans sona erdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel: "Libya Konferansı BM'nin Libya'daki barış çabalarına katkı sundu"
Son Dakika Son dakika: Libya Konferansı sona erdi! Merkel ve Guterres alınan kararları açıkladı Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Önümüzdeki hafta kar yağışı etkili olacak BM'den Libya çağrısı: İç savaşı engellemek için acilen harekete geçmeliyiz