Almanya Başbakanı Merkel, Libya konulu Berlin konferasında kabul edilen maddelerin BM Güvenlik... - Son Dakika

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Almanya Başbakanı Merkel, Libya konulu Berlin konferasında kabul edilen maddelerin BM Güvenlik...
6 saat önce
Almanya Başbakanı Merkel, Libya konulu Berlin konferasında kabul edilen maddelerin BM Güvenlik Konseyi'nde onaylanacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:24 Kaynak: AA
Almanya Başbakanı Merkel, Libya konulu Berlin konferasında kabul edilen maddelerin BM Güvenlik Konseyi'nde onaylanacağını söyledi.
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