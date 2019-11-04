Almanya Başbakanı Merkel, NSU kurbanlarını andı
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Almanya'da ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün ilk kurbanı Enver Şimşek adına dikilen anı ağacın kesilmesinin ardından aynı yere NSU örgütünün katlettiği tüm kurbanlar için yeni ağaçlar dikildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:45 Kaynak: AA
Almanya'da ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün ilk kurbanı Enver Şimşek adına dikilen anı ağacın kesilmesinin ardından aynı yere NSU örgütünün katlettiği tüm kurbanlar için yeni ağaçlar dikildi.
Zwickau kentindeki parkın yeniden açılışı Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından gerçekleştirildi. Merkel burada, NSU'nun ilk kurbanı Enver Şimşek anısına dikilen ağacın önüne çiçek bıraktıktan sonra konuşma yaptı.
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