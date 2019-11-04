Son Dakika Haberleri: Almanya Başbakanı Merkel, NSU kurbanlarını andı
Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Merkel, NSU kurbanlarını andı

Almanya Başbakanı Merkel, NSU kurbanlarını andı

6 saat önce

Almanya'da ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün ilk kurbanı Enver Şimşek adına dikilen anı ağacın kesilmesinin ardından aynı yere NSU örgütünün katlettiği tüm kurbanlar için yeni ağaçlar dikildi.

Almanya'da ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün ilk kurbanı Enver Şimşek adına dikilen anı ağacın kesilmesinin ardından aynı yere NSU örgütünün katlettiği tüm kurbanlar için yeni ağaçlar dikildi.

Zwickau kentindeki parkın yeniden açılışı Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından gerçekleştirildi. Merkel burada, NSU'nun ilk kurbanı Enver Şimşek anısına dikilen ağacın önüne çiçek bıraktıktan sonra konuşma yaptı.

Almanya Başbakanı Merkel, NSU kurbanlarını andı

Angela Merkel, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:45 Kaynak: AA
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