Almanya Başbakanı Merkel: "Şirketler nitelikli iş gücü sorunu yaşıyor" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Almanya Başbakanı Merkel: 'Şirketler nitelikli iş gücü sorunu yaşıyor' - Son Dakika Ekonomi

Almanya Başbakanı Merkel: "Şirketler nitelikli iş gücü sorunu yaşıyor"

6 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, şirketlerin nitelikli iş gücü istihdamında sorun yaşadığını belirterek, yeterince kalifiye işçi bulunamaması durumunda şirketlerin Almanya'dan ayrılabileceği uyarısı yaptı.

Almanya Başbakanı Merkel:

Almanya Başbakanı Angela Merkel, şirketlerin nitelikli iş gücü istihdamında sorun yaşadığını belirterek, yeterince kalifiye işçi bulunamaması durumunda şirketlerin Almanya'dan ayrılabileceği uyarısı yaptı.

Merkel, bugün yayınlanan haftalık video mesajında, ülkede her sektörde yeterince kalifiye işçinin bulunmadığına dikkat çekti.

Almanya'da 15 yıl önce 5 milyon işsizin bulunduğunu hatırlatan Merkel, bugün ise şirketlerin nitelikli iş gücü istihdamında sorun yaşadığını söyledi.

Merkel, bu sorunun akademik alanda da yaşandığını vurgulayarak, "Birçok esnaf ve şirket acil olarak kalifiye işçi arıyor. Bu yüzden kalifiye işçiler için çaba sarf etmemiz gerek. Aksi takdirde şirketler başka yere gitmek zorunda kalır. Bunu elbette istemeyiz." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerden 2,5 milyon kişinin Almanya'da çalışmasından memnuniyet duyduklarını ancak bunun yeterli olmadığını belirten Merkel, AB dışındaki ülkelerden gelebilecek kalifiye işçiler için de çaba sarf edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Merkel, kalifiye işgücü açığını kapatmak amacıyla "Alman iş piyasasına yönelik göçü düzenlemeyi hedefleyen" Mart 2020'de yürürlüğe girecek yasanın, konunun hukuki zeminini hazırladığını kaydetti.

Almanya Başbakanı Merkel, bunun için pazartesi günü şirketler, sendikalar ve ilgili bakanlıkların katılacağı bir zirvenin düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Angela Merkel, Almanya, İşçi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TESK, 'sahte Milli Piyango bileti' konusunda vatandaşları uyardı
Çukur 80. bölüm fragmanı yayınlandı! Vartolu ve Medet, Berlin sokaklarında Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla'nın takvim pozları yürek hoplattı Bayern Münih, Werder Bremen'i 6 golle geçti

Son Dakika Haberleri
01:30 Üniversite-sanayi işbirliğine Oyak Renault desteği - Son Dakika Ekonomi
01:25 BEMO 20’nci yaşını kutladı - Son Dakika Ekonomi
01:25 Marmarabirlik’ten karartılmış zeytin açıklaması - Son Dakika Ekonomi
01:20 Anadolu’daki işletmelerin yüzde 95’i aile şirketleri - Son Dakika Ekonomi
01:15 UTİB girişimcileri sanayicilerle buluşturdu - Son Dakika Ekonomi
01:05 Gelecek Partisi'nin ekonomi ekibi belli oldu - Son Dakika Ekonomi
23:07 Sağlık Bakanı Koca'dan sigara paketleri açıklaması: Cazibeyi arttırıcı herhangi bir unsur bulundurulmayacak - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 03:33:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya Başbakanı Merkel: "Şirketler nitelikli iş gücü sorunu yaşıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]