Almanya Başbakanı Merkel: "Suriye'de yapılan hatalar Libya'da tekrarlanmamalı" - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Merkel: "Suriye'de yapılan hatalar Libya'da tekrarlanmamalı"

23 dakika önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'de yapılan hataların Libya'da tekrarlanmaması gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel:

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'de yapılan hataların Libya'da tekrarlanmaması gerektiğini söyledi.

Merkel, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, Avrupa'da 75 yıllık bir barış döneminin bulunduğuna dikkati çekerek, "Ancak dünyanın tüm bölgeleri o kadar şanslı değil. Suriye gibi bir ülkede nüfusun yarısı kaçmak durumunda kalıyorsa barış süreçlerini devam ettirmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini söyleyebiliriz." dedi.

Berlin'de gerçekleştirilen Libya Konferansı'nın, siyasi sürecin başlatılması yönünde önemli bir adım olduğunun altını çizen Merkel, Libya'da yaşayanların durumlarını iyileştirme çalışmalarının önemine işaret ederek, "Suriye'de yapılan hatalar Libya'da tekrarlanmamalı." ifadesini kullandı.

Alman Şansölye, Suriye'deki gibi vekalet savaşı olmaması ve istikrar için Libya'ya dışarıdan silah girmemesi gerektiğini de kaydetti.

Orta Afrika'daki ülkelerin fakirlik ve güvenlik sıkıntılarına da dikkati çeken Merkel, " Nijer, gelirinin yüzde 30'unu güvenliğe ayırmak zorunda kalıyor biz ise yüzde 2 savunma harcamalarına ayırıyoruz. Güvenlik olmadan kalkınma olmaz, kalkınma olmadan da güvenlik olmaz." diye konuştu.

Şansölye Angela Merkel, iklimin korunmasının önemine değinerek, "Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşma sorunu tüm kıta için ölüm kalım meselesi olabilir." dedi.

Merkel, Çin'in Afrika'da da çok aktif olduğunu anlatarak, "AB ve Çin, Afrika ülkelerinin kendilerini geliştirmeleri için ortak standartlar bulabilir. Çin ile iş birliğine ek olarak, Afrika ile daha yakın iş birliği, 2020'nin ikinci yarısında Almanya'nın AB Dönem Başkanlığının odak noktalarından biri olmalıdır." şeklinde konuştu.

Angela Merkel ayrıca Almanya'nın Küresel Aşılama ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) için 600 milyon avro daha sağlayacağı sözünü verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:00 Kaynak: AA
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