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Almanya Başbakanı Merkel: Suriye'de yapılan hatalar Libya'da tekrarlanmamalı
6 saat önce
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'de yapılan hataların Libya'da tekrarlanmaması gerektiğini söyledi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'de yapılan hataların Libya'da tekrarlanmaması gerektiğini söyledi.
Merkel, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, Avrupa'da 75 yıllık bir barış döneminin bulunduğuna dikkati çekerek, "Ancak dünyanın tüm bölgeleri o kadar şanslı değil. Suriye gibi bir ülkede nüfusun yarısı kaçmak durumunda kalıyorsa barış süreçlerini devam ettirmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini söyleyebiliriz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:34
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