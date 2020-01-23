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Almanya Başbakanı Merkel: Suriye'de yapılan hatalar Libya'da tekrarlanmamalı
6 saat önce
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'de yapılan hataların Libya'da tekrarlanmaması gerektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:03
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