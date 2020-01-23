Almanya Başbakanı Merkel: Suriye'de yapılan hatalar Libya'da tekrarlanmamalı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya Başbakanı Merkel: Suriye'de yapılan hatalar Libya'da tekrarlanmamalı - Son Dakika Dünya

Almanya Başbakanı Merkel: Suriye'de yapılan hatalar Libya'da tekrarlanmamalı

6 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'de yapılan hataların Libya'da tekrarlanmaması gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'de yapılan hataların Libya'da tekrarlanmaması gerektiğini söyledi.View on euronews

Almanya Başbakanı Merkel: Suriye'de yapılan hatalar Libya'da tekrarlanmamalı

Angela Merkel, Almanya, Suriye, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:03 
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