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Almanya Başbakanı Merkel: "Türk-Alman Üniversitesi iki ülke arasındaki iş birliğinin olağanüstü bir...
6 saat önce
Almanya Başbakanı Merkel: "Türk-Alman Üniversitesi iki ülke arasındaki iş birliğinin olağanüstü bir örneğidir, Türk-Alman ortaklığını simgelemektedir"
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:22 Kaynak: AA
Almanya Başbakanı Merkel: "Türk-Alman Üniversitesi iki ülke arasındaki iş birliğinin olağanüstü bir örneğidir, Türk-Alman ortaklığını simgelemektedir"
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