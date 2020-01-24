Almanya Başbakanı Merkel: "Türk-Alman Üniversitesi iki ülke arasındaki iş birliğinin olağanüstü bir... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Merkel: 'Türk-Alman Üniversitesi iki ülke arasındaki iş birliğinin olağanüstü bir... - Son Dakika

Almanya Başbakanı Merkel: "Türk-Alman Üniversitesi iki ülke arasındaki iş birliğinin olağanüstü bir...

6 saat önce

Almanya Başbakanı Merkel: "Türk-Alman Üniversitesi iki ülke arasındaki iş birliğinin olağanüstü bir örneğidir, Türk-Alman ortaklığını simgelemektedir"

Almanya Başbakanı Merkel:

Almanya Başbakanı Merkel: "Türk-Alman Üniversitesi iki ülke arasındaki iş birliğinin olağanüstü bir örneğidir, Türk-Alman ortaklığını simgelemektedir"

Angela Merkel, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:22 Kaynak: AA
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