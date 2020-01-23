Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
Son Dakika Politika Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'ye geliyor

6 saat önce

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'ye geliyor, System.String[]

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkilerin tüm veçheleriyle gözden geçirileceği, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacağı bildirildi. Almanya'nın Temmuz ayı itibarıyla başlayacak Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularının görüşmelerin gündeminde ağırlıklı olarak yer alacağı belirtilerek, "İkili ilişkilerin yanı sıra, Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir. Ziyaret kapsamında, Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni eğitim ve sosyal tesis binalarının resmi açılışının Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Şansölyenin teşrifleriyle gerçekleştirilmesi de planlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:37 Kaynak: DHA
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