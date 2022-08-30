Scholz: "AB daha egemen, başkalarına daha az bağımlı hale gelmeli" - Son Dakika
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Scholz: "AB daha egemen, başkalarına daha az bağımlı hale gelmeli"

30.08.2022 16:52
Scholz: "AB daha egemen, başkalarına daha az bağımlı hale gelmeli"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin (AB) daha egemen ve başkalarına daha az bağımlı hale gelmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin (AB) daha egemen ve başkalarına daha az bağımlı hale gelmesi gerektiğini söyledi.

Scholz, Brandenburg eyaletinin Meseberg kentinde yapılan Bakanlar Kuruluna misafir olarak katılan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakanlar Kurulunda, koalisyon protokolünde öngörüldüğü gibi Almanya için hazırlanacak ulusal güvenlik stratejisinin ele alındığını ve Sanchez'in bu konuda düşüncülerini dile getirdiğini belirten Scholz, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle bu sürecin daha önemli hale geldiğini ifade etti.

Scholz, İspanya'nın ulusal güvenlik stratejisini geçen yılın sonunda geliştirdiğine işaret ederek, "AB daha egemen, başkalarına daha az bağımlı hale gelmeli. İçeriye yönelik birliğe, dışarıya yönelik de kararlılığa ihtiyacımız var." dedi.

Güvenlik konusunun çok kapsamlı olduğunu, bunun enerji ve hammadde güvenliği, sosyal piyasa ekonomisinin ve demokrasinin korunması gibi konuları da içerdiğini aktaran Scholz, Almanya'da ulusal güvenlik stratejisi konusundaki görüşmelerin yeni başladığını, yapısal ve organizasyona ilişkin başlıkların daha sonra ele alınacağını kaydetti.

Scholz, Almanya'da gaz depolarının doluluk oranı göz önünde bulundurulduğunda geçen aylara göre bugün daha iyi durumda olduklarını, bu ve gelecek kışı atlatmak için önlemler almaya devam edeceklerini aktardı.

Almanya Başbakanı Scholz, enerji piyasasındaki aşırı fiyatlamanın nasıl önlenebileceğinin de ele alınması gerektiğini vurguladı.

Orta Avrupa'ya gaz sağlayabilmek için İspanya ile Fransa arasında bir boru hattı inşa etme olasılığı üzerine de değerlendirmede bulunan Scholz, Rusya'dan bağımsız olmak için Avrupa'da elektrik, gaz ve hidrojen ağlarının genişletilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Scholz, güneş açısından zengin ülkeler olan İspanya ve Portekiz'in enerjiyi kullanacaklarından fazla üreterek ihraç edebileceklerini belirterek, "Buradaki büyük görev, tüm enerji kaynakları için bir Avrupa ağı oluşturmaktır." dedi.

İspanya Başbakanı Sanchez de ülkesinde ulusal güvenlik stratejisinin geçen yılın sonunda yenilendiğinin altını çizerek, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaştan dolayı bu stratejinin daha gerekli hale geldiğini anlattı.

Savaşın ekonomiye, fiyatların yükselmesine ve enerji tedarikine etkisi olduğuna işaret eden Sanchez, "Bu savaşın yükünün adil bir şekilde paylaşılmasını istiyoruz. Avrupa birlik ve beraberlik içinde cevap verdi. Bence doğru yoldur. Almanya ve İspanya iş birliği içinde olacak." şeklinde konuştu.

Sanchez, İspanya ve Portekiz'in Avrupa gaz şebekesine bağlanması halinde İspanya'nın AB'nin sıvılaştırılmış gaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayabileceğini, ancak boru hattının bulunması sebebiyle bunun mümkün olmadığını dile getirdi.

İspanya'nın dayanışma göstermeye hazır olduğunu belirten Sanchez, Fransa üzerinden bunun mümkün olmaması durumunda İtalya üzerinden de bir boru hattı bağlantısının oluşturulabileceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İspanya, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Scholz: 'AB daha egemen, başkalarına daha az bağımlı hale gelmeli' - Son Dakika

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