Almanya Başbakanı Scholz, Azerbaycan ve Ermenistan'a diyalog çağrısında bulundu - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Scholz, Azerbaycan ve Ermenistan'a diyalog çağrısında bulundu

14.09.2022 21:18
Almanya Başbakanı Scholz, Azerbaycan ve Ermenistan'a diyalog çağrısında bulundu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Azerbaycan ve Ermenistan'a aralarındaki anlaşmazlığı müzakereler yoluyla çözmeleri ve daha fazla çatışmadan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Azerbaycan ve Ermenistan'a aralarındaki anlaşmazlığı müzakereler yoluyla çözmeleri ve daha fazla çatışmadan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Scholz, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu çatışma hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu çatışma insanların hayatına mal oluyor. Bu sorun barışçıl bir şekilde çözülmeli. " dedi.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya savaş tankı sevkiyatına ilişkin tartışmada Almanya'nın tek başına hareket etmesini bir kez daha reddeden Scholz, "Almanya Ukrayna'yı en çok destekleyen ülkelerden biri. Mali, insani ve aynı zamanda silah sevkiyatı açısından. Bu doğrultuda hareket etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesini de hatırlatan Scholz, "Ukrayna'ya karşı savaşa yönelik tutumunda herhangi bir değişiklik izlenimi almadım. Ne yazık ki bu savaşı başlatmanın bir hata olduğunun artık anlaşıldığını söyleyemem. Orada yeni tutumların ortaya çıkmakta olduğuna dair bir belirti de yoktu." ifadesini kullandı.

Scholz, bölgede barışın bir şansı olması için Rusya'nın geri çekilmesi, askerlerini geri çekmesi gerektiğine inandığını vurguladı.

Alman Başbakan, ayrıca Gürcistan'ın AB üyelik sürecini desteklediklerini kaydetti.

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili de Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmalardan rahatsız olduklarını söyledi.

Garibaşvili, yaşananların kendileri için kabul edilemez olduğunu ve gelişmeleri endişe içinde takip ettiklerini vurgulayarak, "İki ülkenin de hızlıca diyalog içine girmelerini ve çatışmaları durdurmalarını umuyorum." dedi.

Gürcistan Başbakanı, ülkesinin AB üyelik sürecini geri dönülemez bir yol olarak niteleyerek, Almanya'ya kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Scholz, Azerbaycan ve Ermenistan'a diyalog çağrısında bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Scholz, Azerbaycan ve Ermenistan'a diyalog çağrısında bulundu - Son Dakika
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