Scholz: Kuzey Akım türbininin Rusya'ya verilmemesi için hiçbir neden yok - Son Dakika
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Scholz: Kuzey Akım türbininin Rusya'ya verilmemesi için hiçbir neden yok

03.08.2022 12:30
Scholz: Kuzey Akım türbininin Rusya'ya verilmemesi için hiçbir neden yok

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kanada'da bakımı yapılan ve Rusya'ya gönderilmesi için Almanya'da bekleyen Kuzey Akım doğal gaz türbininin Rusya'ya teslim edilmesinin önünde bir engelin bulunmadığını söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kanada'da bakımı yapılan ve Rusya'ya gönderilmesi için Almanya'da bekleyen Kuzey Akım doğal gaz türbininin Rusya'ya teslim edilmesinin önünde bir engelin bulunmadığını söyledi.

Scholz, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Mülheim an der Ruhr kentinde türbinin bulunduğu Siemens Energy şirketini ziyaret etti.

Burada, Kanada'da bakımı yapılan türbini inceleyen Scholz, yaptığı konuşmada, bu türbinin her an kullanılabilir olduğunu göstermenin kendisi için önemli olduğunu belirterek, "Rus müşterilerinin türbini istediklerini söylemeleri ve Rusya'da gümrükten geçmesi için gerekli bilgilerin verilmesinin dışında türbinin Rusya'ya taşınmasının önünde hiçbir şey durmuyor. Diğer tüm izinler mevcuttur." dedi.

Scholz, verilen tüm izinlerde de herhangi bir sorunun bulunmadığını aktararak, türbinin sadece hazır ve kullanılabilecek durumda olmadığını, aynı zamanda türbinin kullanımını engelleyecek gaz ile ilgili yaptırımların da bulunmadığını söyledi.

Türbinin Rusya'ya teslim edilememesi için hiçbir nedenin bulunmadığını vurgulayan Scholz, bu türbinin istenmesi halinde hızlıca teslim edileceğini kaydetti.

Scholz, Rusya'dan Avrupa'ya birçok boru hattının bulunduğunu ve Gazprom'un Avrupalı ??müşterilerine yükümlülüklerini her an karşılayabileceğini ifade ederek, gaz sevkiyatının azaltılmasına ilişkin öne sürülen teknik sebeplere anlam veremediklerini söyledi.

Başbakan Scholz, Avrupa'ya gaz teslimatlarının engellenmeden gerçekleşmesi için Almanya'nın üzerine düşeni yapacağını kaydetti.

Rus enerji şirketi Gazprom'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vitaliy Markelov, Kuzey Akım'da bakım için gönderilen doğal gaz türbin motorunun Siemens tarafından mayıs ayında geri teslim edilmiş olması gerektiğine işaret etmiş ve söz konusu türbinin hala teslim edilmediğini aktarmıştı.

Gazprom'dan 26 Temmuz'da yapılan açıklamada da Kuzey Akım'daki bir türbinin daha durdurulmasına karar verildiği, 27 Temmuz'dan itibaren Portovaya kompresör istasyonu üzerinden günlük azami 33 milyon metreküp doğal gaz sevk edilebileceği duyurulmuştu.

Kuzey Akım boru hattından, kapasitesinin sadece yüzde 20'si kadar gaz Avrupa'ya taşınıyor.

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Kaynak: AA

Almanya, Kanada, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Scholz: Kuzey Akım türbininin Rusya'ya verilmemesi için hiçbir neden yok - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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