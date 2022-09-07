Scholz, Ukrayna konusunda Almanya'nın tek başına hareket etmeyeceğini söyledi - Son Dakika
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Scholz, Ukrayna konusunda Almanya'nın tek başına hareket etmeyeceğini söyledi

07.09.2022 13:42
Scholz, Ukrayna konusunda Almanya'nın tek başına hareket etmeyeceğini söyledi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'ya destek verme konusunda Almanya'nın tek başına hareket etmeyeceğini belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'ya destek verme konusunda Almanya'nın tek başına hareket etmeyeceğini belirtti.

Scholz, Federal Meclis'te devam eden 2023 bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya müttefiklerle destek verdiklerine işaret ederek, Ukrayna'ya ağır ve etkili silahların sağlandığını vurguladı.

Gerektiği sürece, Ukrayna'ya bu desteğin müttefiklerle devam edeceğini aktaran Scholz, "Almanya tek başına hareket etmeyecek. Bu ciddi, sorumsuzca bir hata olur." ifadesini kullandı.

Şansölye Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın, Avrupa'daki güvenlik ve barış düzeni için bir tehdit olduğunu yineledi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partileri Meclis Grubu Başkanı Friedrich Merz'in, hükümetin artan enerji fiyatları konusunda önlemler almadığı suçlamalarına cevap veren Scholz, enerji krizine karşı aralık ayında savaş başlamadan önce önlemler almaya başladıklarını anımsattı.

Rus gazından bağımsız olmak için Almanya'nın kuzeyinde sıvılaştırılmış gaz terminalleri kurduklarını ve bunların ocak ayında faaliyete geçeceğini, gaz tasarruf ettiklerini ve şu an gaz depolarının doluluk oranının yüzde 85'e ulaştığını anlatan Scholz, CDU/CSU'nun büyük ortağı olduğu koalisyon hükümeti döneminde geçen yıl bu önlemlerin alınmadığını söyledi.

Almanya'da, bu krizin üstesinden gelinmesi için hazırlık yapıldığını, tüm gerginliklere rağmen bu kışı atlatacaklarını ifade eden Scholz, "Ülkemizi hafife almayın. Bu ülkenin vatandaşlarını hafife almayın. Ülkemiz zor durumda birlikte büyür. Zor olduğunda kenetlenme gibi bir geleneğimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Scholz, krizde sorumsuzca siyaset yapılmaması uyarısında bulunarak, "Kim bölünmeden bahsederse toplumdaki uyumu tehdit eder. Bu şimdi yanlıştır." diye konuştu.

Scholz, Almanya için güvenli enerji arzını sağlayacaklarını, ardından fiyatların yükselmesine karşı mücadele edeceklerini kaydetti.

Alman Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı da olan Friedrich Merz, Scholz'dan önce yaptığı konuşmada, Alman hükümetinin Ukrayna'ya destek konusunda çok tereddütlü davrandığını belirterek, bunun, savaşı uzattığını ve daha fazla insanın ölmesine neden olduğunu savundu.

Hükümetin enerji krizinde başarısız bir politika izlediğini de ileri süren Merz, hükümetin "pusulayı şaşırdığını" dile getirdi.

Öte yandan oturum başlamadan önce 30 Ağustos'ta hayatını kaybeden eski Sovyetler Birliği'nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov anıldı.

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Erdoğan: Rusya hafife alınacak bir ülke değildir Erdoğan: Rusya hafife alınacak bir ülke değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'RusyaUkrayna savaşının bir an önce bitmesini temenni ediyoruz ve böylece de bitirilmesiyle de dünya barışı yeniden... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'RusyaUkrayna savaşının bir an önce bitmesini temenni ediyoruz ve böylece de bitirilmesiyle de dünya barışı yeniden...
Kaynak: AA

Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

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