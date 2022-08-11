Almanya Başbakanı Scholz tüm Ruslara turist vizesi yasağı getirilmesine karşı çıktı - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Scholz tüm Ruslara turist vizesi yasağı getirilmesine karşı çıktı

11.08.2022 15:37
Almanya Başbakanı Scholz tüm Ruslara turist vizesi yasağı getirilmesine karşı çıktı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle tüm Rus vatandaşlarına Avrupa Birliği (AB) ülkelerine turist vizesi verilmesi yasağı getirilmesine karşı çıktı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle tüm Rus vatandaşlarına Avrupa Birliği (AB) ülkelerine turist vizesi verilmesi yasağı getirilmesine karşı çıktı.

Scholz, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Estonya ve Finlandiya'nın Avrupa ülkelerinin Ruslara turist vizesi yasağı getirme uygulanması talebini değerlendirdi.

"Bu (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in savaşıdır. Bu nedenle bu fikir konusunda zorlanıyorum" ifadesini kullanan Scholz, AB'nin Moskova'daki güç ağını destekleyenlere karşı kapsamlı yaptırımlar uyguladığını anımsattı.

Scholz, bunun (vize yasağının) tüm Ruslara ve masumlara karşı uygulanmasının yaptırımların etkisini azaltabileceği uyarasında bulundu.

Rusya'ya karşı Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Scholz, Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesi için geniş kapsamlı kararlar aldıklarını ve gelecek dönemde de bunu sürdüreceklerini söyledi.

Alman hükümetinin, Putin'in Ukrayna'daki savaş suçlarından sorumlu tutulması için çalışmaları olup olmadığına ilişkin soru üzerine Scholz, tüm savaş suçlarını aydınlatmak için her türlü önlemin alınması gerektiğine inandığını söyledi.

Fiyat artışları

Ülkedeki fiyat artışları nedeniyle halkın mali yükünü azaltmak için önemler almayı sürdüreceklerini belirten Scholz, "Halkın bu zor dönemden geçmesi için her şeyi yapacağız." dedi.

Scholz, hükümetin yeni mali paket ortaya koyacağını ve kimsenin bu maddi zorlukları tek başına omuzlamayacağını vurgulayarak "Kimseyi yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.

Yeni enerji kaynaklarını sağlamak için Portekiz ve İspanya'dan Fransa üzerinden Orta Avrupa'ya gaz boru hattı yapılmasını desteklediğini ifade eden Scholz, böyle bir hattının şimdiye kadar yapılması gerektiğini, artık bunun eksikliğinin hissedildiğini dile getirdi.

Scholz, bu hattın mevcut durumu rahatlatabileceğine işaret ederek, bu nedenle böyle bir projeyi başlatmak için İspanya, Portekiz, Fransa liderleriyle ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştüğünü kaydetti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Scholz tüm Ruslara turist vizesi yasağı getirilmesine karşı çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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