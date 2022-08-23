Almanya, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı "emperyalist" savaş yürütmekle suçladı - Son Dakika
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Almanya, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı "emperyalist" savaş yürütmekle suçladı

23.08.2022 17:18
Almanya, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı "emperyalist" savaş yürütmekle suçladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'yı, Ukrayna'ya karşı "emperyalist" bir savaş yürütmekle suçlayarak, Kiev'e egemenliğini savunması için "daha güçlü" destek sözü verdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'yı, Ukrayna'ya karşı "emperyalist" bir savaş yürütmekle suçlayarak, Kiev'e egemenliğini savunması için "daha güçlü" destek sözü verdi.

Kırım Platformu'nun zirvesine videokonferans yoluyla katılarak konuşma yapan Scholz, Ukrayna halkının, ülkelerini savunma konusunda olağanüstü cesaret gösterdiğini belirtti.

Scholz, "(Ukraynalıların) Azimleri ve cesaretleri tüm dünyada takdir ediliyor. Hukukun değil güçlünün sözünün geçtiği, büyük güçlerin isterlerse daha küçük devletleri yutabileceği bir dünyayı reddediyorlar." diye konuştu.

Olaf Scholz, Moskova'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ve son zamanlarda daha fazla Ukrayna bölgesini ilhak etme girişimlerinin, uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunun altını çizerek, "Uluslararası toplumun, Rusya'nın, Ukrayna topraklarını yasa dışı, emperyalist olarak ilhakını asla kabul etmeyeceğini bir kez daha net bir şekilde vurgulamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarının bazı kısımlarını "zorla entegre etme" girişimini kınadıklarını vurgulayan Scholz, "Mesajımız açıktır. Ukrayna topraklarının bazı kısımlarının statüsünü değiştirmeye yönelik herhangi bir göstermelik referandum veya diğer girişimler asla tanınmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Scholz, Kiev yönetimine, Alman hükümetinin Ukrayna'ya mali ve askeri destek sağlamaya devam edeceğine dair güvence verdi.

"Ukrayna'ya silah tedarik etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullanan Scholz, modern hava savunma sistemleri, roketatarlar, insansız hava araçlarına karşı yeni silahlar ve tonlarca mühimmatın yer aldığı yeni bir yardım paketini devreye aldıklarını aktardı.

YORUMLAR
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İngiltere: Kırım'ın yasa dışı ilhakı, Rusya-Ukrayna savaşının doğrudan habercisiydi İngiltere: Kırım'ın yasa dışı ilhakı, Rusya-Ukrayna savaşının doğrudan habercisiydi Ukrayna, Dugina'nın öldürülmesine ilişkin Rusya'nın suçlamasını reddetti Ukrayna, Dugina'nın öldürülmesine ilişkin Rusya'nın suçlamasını reddetti
Kaynak: AA

Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı 'emperyalist' savaş yürütmekle suçladı - Son Dakika

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