Almanya Başbakanı Scholz: "Ukrayna'nın doğusundaki sözde referandumlar kabul edilmeyecek" - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Scholz: "Ukrayna'nın doğusundaki sözde referandumlar kabul edilmeyecek"

20.09.2022 18:43
Almanya Başbakanı Scholz: "Ukrayna'nın doğusundaki sözde referandumlar kabul edilmeyecek"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin Rusya'ya bağlanması konusunda yapılması planlanan referandumların uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin Rusya'ya bağlanması konusunda yapılması planlanan referandumların uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre Scholz, New York'ta BM Genel Kurulu oturum aralarında referandum konusuna tepki göstererek, "Ukrayna'nın doğusundaki sözde referandumlar kabul edilmeyecek. Bu sözde referandumların kabul edilemeyeceği, uluslararası hukuk ve dünya toplumunun bulduğu anlayışlar tarafından kapsanmadığı çok ama çok açıktır." dedi.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül'de referandum yapılması için karar alınmıştı.

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Kaynak: AA

Olaf Scholz, Almanya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Scholz: 'Ukrayna'nın doğusundaki sözde referandumlar kabul edilmeyecek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Scholz: "Ukrayna'nın doğusundaki sözde referandumlar kabul edilmeyecek" - Son Dakika
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