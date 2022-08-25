Almanya Başbakanı Scholz, ülkede eğitim gören Ukraynalı askerleri ziyaret etti - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Scholz, ülkede eğitim gören Ukraynalı askerleri ziyaret etti

25.08.2022 15:10
Almanya Başbakanı Scholz, ülkede eğitim gören Ukraynalı askerleri ziyaret etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkede Gepard uçaksavar tankının eğitimini alan Ukrayna askerlerini ziyaret etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkede Gepard uçaksavar tankının eğitimini alan Ukrayna askerlerini ziyaret etti.

Scholz, Schleswig-Holstein eyaletindeki Putlos askeri eğitim merkezinde eğitim alan Ukraynalı askerlerle ve eğitimcilerle görüştü.

Merkezde incelemelerde bulunan Scholz, Gepard uçaksavar tanklar hakkında bilgi de aldı.

Scholz, burada yaptığı açıklamada, "Buradaki askerler ülkelerini savunacaklar. Rusya'nın acımasız saldırganlık savaşının getirdiği korkunç tehdide karşı Ukrayna'yı savunacaklar." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın kendisini savunma hakkı bulunduğunu vurgulayan Scholz, Almanya'nın Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'ya mali ve askeri olarak destek vermeye devam edeceğini ve Ukrayna ordusunun silahlarını mümkün olan en verimli şekilde kullanmasını sağlayacağını kaydetti.

Almanya, Ukrayna'ya 30 Gepard uçaksavar tankını sağlamaya söz vermiş ve bunların bir bölümünün Ukrayna'ya ulaştığı belirtilmişti. Bu kapsamda Ukrayna askerlerine, Almanya'da eğitim verileceği ifade edilmişti.

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Kaynak: AA

Olaf Scholz, Schleswig, Ukrayna, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Scholz, ülkede eğitim gören Ukraynalı askerleri ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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