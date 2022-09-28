Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan açıklamaya göre, Scholz ve Zelenskiy Ukrayna'nın askeri, siyasi ve ekonomik durumunun yanı sıra ülkenin yeniden inşası dahil ülkeye yapılabilecek destek olanaklarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

Vladimir Zelenskiy, Olaf Scholz, Ukrayna, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Almanya Başbakanı Scholz, Zelenskiy ile telefonda görüştü - Son Dakika

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