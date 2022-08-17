Scholz'un Cum-ex skandalına ilişkin çelişkili açıklamalar yaptığı iddia edildi - Son Dakika
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Scholz'un Cum-ex skandalına ilişkin çelişkili açıklamalar yaptığı iddia edildi

17.08.2022 19:49
Scholz'un Cum-ex skandalına ilişkin çelişkili açıklamalar yaptığı iddia edildi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ülkede "tarihin en büyük vergi sahtekarlığı" olarak nitelendirilen Cum-ex skandalına ilişkin çelişkili açıklamalar yaptığı ileri sürüldü.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ülkede "tarihin en büyük vergi sahtekarlığı" olarak nitelendirilen Cum-ex skandalına ilişkin çelişkili açıklamalar yaptığı ileri sürüldü.

Stern dergisinin haberinde, Scholz'un, Cum-Ex skandalıyla ilgili 2020'de dinlendiği Federal Meclis Maliye Komisyonunun "gizli" olarak sınıflandırdığı tutanaklarının içeriğine yer verildi.

Buna göre Scholz, Temmuz 2020'de yapılan Federal Meclis Maliye Komisyonunun toplantısında Cum-Ex skandalına karışan Hamburg merkezli Warburg Bankasının ortaklarından Christian Olearius ile yaptığı bir görüşmeyi hatırladı. Scholz burada, söz konusu bankacıyla bir görüşmenin gerçekleştiğini belirterek görüşmede ele alınan çeşitli konularda sadece Christian Olearius'un konulara bakışını dinlediğini anlattı.

Ancak Olearius'un günlüğünde Scholz ile 3 kez görüştüğünün ortaya çıkmasının ardından Eylül 2020'de yapılan Federal Meclis Maliye Komisyonunun toplantısında açıklama yapan Scholz, bu görüşmelere ilişkin herhangi bir şey hatırlamadığını söyledi. Tutanaklarda Scholz'un "bu buluşmalara ilişkin somut bir şey hatırlamadığı açıklaması yaptığı" yer aldı.

Haberde, 2011-2018 döneminde Hamburg Eyaleti Başbakanlığı yapan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz'un, Olearius ile Hamburg şehrinde birçok kez bir araya geldiğini hatırladığı ancak Olearius ile makam odasındaki buluşmayı hatırlamamasının dikkati çektiği kaydedildi.

"Şüpheli bir elektronik posta iletesi"

Öte yandan NDR'in haberinde, Cum-ex skandalı kapsamında Warburg Bankasına yönelik soruşturma yürüten Köln Savcılığının 21 Nisan'da Başbakanlıkta Scholz'un ofis şefi görevi yapan ve yıllardan beri Scholz'un yakınında bulunan Jeanette Schwamberger'in elektronik postasına el koyduğu belirtildi.

Haberde, elektronik postayı inceleyen savcıların "şüpheli bir iletiye" rastladığı kaydedildi.

Tüm sorulara cevap verecek

Hamburg Eyalet Meclisinde 19 Ağustos Cuma günü skandalın aydınlatılması için kurulan araştırma komisyonunda dinlenecek Scholz, 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Warburg Bankası'na ilişkin gelişmelerle ilgili herhangi bir sorumluğu bulunmadığını belirterek "Herhangi bir siyasi müdahale olduğuna ilişkin kanıt yok." ifadesini kullanmıştı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, bugün Berlin'de düzenlenen basın toplantısında iddialara ilişkin bir açıklama yapmadı. Hebestreit, Scholz'un, cuma günü saat 14.00'te araştırma komisyonunda dinleneceğine işaret ederek "Burada tüm sorular sorulacak ve Şansölye bunlara cevap verecek." ifadesini kullandı.

Bakanlıkta arama yapıldı

Köln Savcılığı, geçen yıllarda "Cum-ex" olarak adlandırılan işlemler yoluyla vergi kaçakçılığı şüphesiyle Hamburg, Frankfurt ve Münih'teki çeşitli finans kurumlarının binalarında ve Scholz'un Maliye Bakanı olduğu dönemde Bakanlıkta aramalar yaptırmıştı. Bu soruşturma kapsamında, eski SPD Federal Meclis Milletvekili ve Scholz'a yakın isimlerden Johannes Kahrs'ın bankadaki özel kasasında 200 bin avronun üzerinde paraya rastlandığı ortaya çıkmış ve Scholz'un Hamburg Eyalet Başbakanlığı döneminde kullandığı elektronik posta adresine gelen iletiler incelenmişti.

Almanya "tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı" olarak değerlendirilen Cum-ex soruşturmasında, ülkede başta bankacılar olmak üzere varlıklı yatırımcılar ve avukatların sistematik olarak devletten, hiç ödemedikleri vergilerin geri ödemesi için karmaşık hisse senedi anlaşmalarına imza attıkları ortaya çıkarılmıştı.

Alman basınında çıkan haberlerde Scholz'un, Warburg Bankası ortaklarından Christian Olearis ile birçok kez görüştüğü ve tavsiyelerde bulunduğu aktarılıyor.

Haberlerde, Scholz'un Olearius ile yaptığı görüşmeden sonra Hamburg maliyesinin Warburg Bankasının 47 milyon avroluk vergi iadesini ödemesini geciktirerek zaman aşımına uğramasına izin verdiği belirtiliyor. Ancak Warburg Bankasının bir yıl sonra Federal Maliye Bakanlığının baskısı üzerine 43 milyon avroyu ödediği ifade ediliyor.

Alman vergi uzmanlarının hesaplamalarına göre, Cum-ex ile devlet hazinesi, 2005-2011 döneminde milyarlarca avro zarara uğratıldı.

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Kaynak: AA

Olaf Scholz, Almanya, Maliye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Scholz'un Cum-ex skandalına ilişkin çelişkili açıklamalar yaptığı iddia edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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