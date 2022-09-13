Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi Almanya'da - Son Dakika
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Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi Almanya'da

13.09.2022 19:34

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi.

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Kaynak: AA

Olaf Scholz, Almanya, Berlin, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi Almanya'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi Almanya'da - Son Dakika
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