Almanya Başbakanı Olaf Scholz , Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile Almanya'nın başkenti Berlin 'de bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi Almanya'da - Son Dakika

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