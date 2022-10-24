Almanya Başbakanı Scholz'a seslenen vatandaş: Putin'le konuşun döner yine 4 euro olsun

Almanya'da artan fiyatlar ve hayat pahalılığına karşı protestolar devam ediyor. Başbakan Olaf Scholz'a döner fiyatları üzerinden yapılan bir protesto sosyal medyada gündem oldu.

"PUTİN'LE KONUŞUN DÖNER YİNE 4 EURO OLSUN"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Scholz'un Münih'teki temasları esnasında bir kişi, "Sevgili Scholz döner 8 euro oldu. Putin'le konuşun döner yine 4 euro olsun." diyor.

MAKAM ARACINA BİNİP UZAKLAŞTI

Scholz'ın hayat pahalılığını protesto eden kişiye gülümsedikten sonra makam aracına binerek alandan ayrıldığı görülüyor.

6 BİN PROTESTOCU HAYAT PAHALILIĞINI PROTESTO ETTİ

Öte yandan Almanya'nın doğusundaki pek çok şehirde binlerce kişi yine yüksek enerji fiyatlarını ve federal hükümetin politikalarını protesto etti. Polis 12'den fazla şehirde yaklaşık 6 bin göstericinin meydanlarda toplandığını bildirdi.