Almanya Başbakanı Scholz'a seslenen vatandaş: Putin'le konuşun döner yine 4 euro olsun - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Scholz'a seslenen vatandaş: Putin'le konuşun döner yine 4 euro olsun

25.10.2022 01:04

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Batı'dan gelen yaptırımlara karşılık Putin, Avrupa'ya doğal gaz akışını kesmiş ve bunun sonucunda Avrupa ülkeleri kışı nasıl geçireceklerine dair tasarruf planları yapmaya başlamıştı. Hayat pahalılığı yüzünden protestoların yoğunlaştığı Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'a bir vatandaş, "Döner 8 euro oldu. Putin'le konuşun döner yine 4 euro olsun" diyerek tepki gösterdi. Scholz, gülümsedikten sonra makam aracına binerek gitti.

Almanya'da artan fiyatlar ve hayat pahalılığına karşı protestolar devam ediyor. Başbakan Olaf Scholz'a döner fiyatları üzerinden yapılan bir protesto sosyal medyada gündem oldu.

"PUTİN'LE KONUŞUN DÖNER YİNE 4 EURO OLSUN"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Scholz'un Münih'teki temasları esnasında bir kişi, "Sevgili Scholz döner 8 euro oldu. Putin'le konuşun döner yine 4 euro olsun." diyor.

MAKAM ARACINA BİNİP UZAKLAŞTI

Scholz'ın hayat pahalılığını protesto eden kişiye gülümsedikten sonra makam aracına binerek alandan ayrıldığı görülüyor.

6 BİN PROTESTOCU HAYAT PAHALILIĞINI PROTESTO ETTİ

Öte yandan Almanya'nın doğusundaki pek çok şehirde binlerce kişi yine yüksek enerji fiyatlarını ve federal hükümetin politikalarını protesto etti. Polis 12'den fazla şehirde yaklaşık 6 bin göstericinin meydanlarda toplandığını bildirdi.

Kaynak: AA
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Olaf Scholz, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Scholz'a seslenen vatandaş: Putin'le konuşun döner yine 4 euro olsun - Son Dakika

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