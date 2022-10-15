Almanya Başbakanı Scholz, AB'nin genişlemesini ve reformların yapılmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya Başbakanı Scholz, AB'nin genişlemesini ve reformların yapılmasını istedi

15.10.2022 19:38
Almanya Başbakanı Scholz, AB'nin genişlemesini ve reformların yapılmasını istedi

? Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliğinin (AB) genişlemesini ve reformların yapılmasını istedi.

? Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliğinin (AB) genişlemesini ve reformların yapılmasını istedi.

Scholz, Avrupa Sosyalistleri Partisinin (PES) Berlin'de düzenlediği kongrede yaptığı konuşmada, Ukrayna, Moldova, Batı Balkanlardaki ülkeler ve perspektif olarak Gürcistan'ın da özgür ve demokratik bir Avrupa'nın parçası olduklarını söyledi.

Scholz, adaylık statüsü alan Balkan ülkelerine verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini yineledi.

"AB'nin genişlemesini destekliyorum." diyen Scholz, 27, 30 veya 36 ülkeden oluşan 500 milyonun üzerinde eşit ve özgür vatandaşa sahip birleşik bir AB'nin dünyada ağırlığını daha güçlü gösterebileceğini kaydetti.

AB'nin doğuya doğru büyümesinin herkes için bir kazanç olacağını ifade eden Scholz, "Elbette aday ülkelerin katılım kriterlerini yerine getirmesi gerekiyor. Onları en iyi şekilde destekleyeceğiz." dedi.

Başbakan Scholz, AB'nin de bu genişlemeye hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Scholz, AB'de reformların yapılmasını da isteyerek, dış politika ve mali konularda oy birliği yerine oy çoğunluğuyla kararların alınmasını talep etti.

Bu konuda ülkelerin ikna edilmesi gerektiğini savunan Scholz, "Talebimiz bir jeopolitik Avrupa ise o zaman oy çokluğuyla karar alınması egemenliğin kaybı değil kazanımı olur." ifadesini kullandı.

Scholz, bu bağlamda AB'deki küçük ülkelerin endişelerine de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Gelecekte de her ülkenin endişelerinin duyulması gerekiyor. Başka her şey Avrupa fikrine ihanet olur." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin kendi içinde yaşadığı göç ve mali alandaki ihtilafları aşmasını talep eden Scholz, Birliğin kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk almasını ve askeri olarak da yeteneklerini artırmasını istedi.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şiddet kullanarak yeni sınırlar oluşturmak istediğini dile getirdi ve "Bunu biz Avrupa'da hiçbir zaman yeniden yaşamak istemiyoruz." diye konuştu.

Scholz, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin Avrupa'nın güvenlik düzenine de bir saldırı olduğunu, buna karşı duracaklarını vurgulayarak, "Avrupa'da barışa yönelik bir saldırıya izin veremeyiz." dedi.

Öte yandan, PES kongresinde yapılan seçimde eski İsveç Başkanı Stefan Löfven, 262 delegeden 255'inin oyunu olarak PES'in yeni başkanı oldu. Löfven, böylelikle 11 yıl bu görevde bulunan Bulgar Sergey Stanişev'in yerine geldi.

YORUMLAR
500
Scholz, Portekiz ve İspanya başbakanlarıyla Avrupa'daki güvenlik durumunu görüştü Scholz, Portekiz ve İspanya başbakanlarıyla Avrupa'daki güvenlik durumunu görüştü Son dakika haberi: Almanya'da, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı övmekle suçlanan kadının evi arandı Son dakika haberi: Almanya'da, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı övmekle suçlanan kadının evi arandı
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Olaf Scholz, Ukrayna, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Scholz, AB'nin genişlemesini ve reformların yapılmasını istedi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Maden şehidi olan işçilerin ailelerine 50 bin lira, yaralı vatandaşlara 25 bin liralık yardım yapılacak
23:46 Galatasaray'da tansiyon artıyor! Sarı kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti
23:34 Çevreden silah sesleri duyuldu! İran'da hapishanede çıkan yangın sonrası tutuklular ve gardiyanlar arasında çatışma çıktı
23:28 Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri eğitim sahasına silahlı saldırı düzenlendi: 11 ölü, 15 yaralı
23:19 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kayseri mağlubiyeti sonrası hakemlere sert sözler: Sinir etmek için yapılıyor, artık kötü niyet arıyorum
23:09 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de bir gökdelende çıkan yangına ilişkin ilk açıklama: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok
22:55 Faizleri silinip ana paranın alınacağı KYK borç düzenlemesinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı
22:50 Galatasaray'ın Kayserispor mağlubiyeti sonrası "Sadece 2. maçımızı kaybettik, çok da ciddiye almaya gerek yok" açıklamasını yapan Muslera topa tutuldu
22:42 Hakkari'de yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirildi
21:28 Otomobil takla atıp karşı şeride geçti! Yaşanan trafik kazasında karı-kocayı ölüm ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 00:38:27. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Scholz, AB'nin genişlemesini ve reformların yapılmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement