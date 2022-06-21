Almanya Başbakanı Scholz: "Almanya, gerektiği müddetçe Ukrayna'ya silah göndermeye devam edecek" - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Scholz: "Almanya, gerektiği müddetçe Ukrayna'ya silah göndermeye devam edecek"

21.06.2022 14:38
Almanya Başbakanı Scholz: "Almanya, gerektiği müddetçe Ukrayna'ya silah göndermeye devam edecek"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin gerektiği müddetçe Ukrayna'ya silah göndermeye devam edeceğini söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin gerektiği müddetçe Ukrayna'ya silah göndermeye devam edeceğini söyledi.

Scholz, Alman Sanayi Günü kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'ya karşı Batılı ülkelerin yaptırımlarının Alman ekonomisine ve şirketlerine zarar verdiğini ancak bu yaptırımların "önemli" olduğunu söyledi.

Ülkesinin, Litvanya ve diğer doğu müttefiklerinin yanında güçlü şekilde durduğunu belirten Scholz, "Bir şey kesin ki desteğimize ihtiyacı olduğu sürece Ukrayna'ya silah göndermeye devam edeceğiz." dedi.

Almanya'nın "enerji dönüşümünü" ileriye taşıması gerektiğini kaydeden Scholz, Kovid-19'un neden olduğu ekonomik kriz ve Rusya-Ukrayna savaşının bir sonucu olarak, yenilenebilir enerjilerin kullanımının her şeyden önce kamu yararına olduğunu söyledi.

Enerjide dönüşümün milletlerin egemenliği ve refahı için şart olduğuna işaret eden Scholz, enerji dönüşümünde Almanya'da bürokrasiyi azaltacaklarını kaydetti. Scholz, "Artık işleri ertelemek için zamanımız yok. 2022, kararlar yılı olacak." dedi.

"2030'da Almanya'da elektrik üretiminin yüzde 80'i ve ısınmanın yarısı yenilenebilir enerjilerden gelmeli"

Enerjide dönüşümün Almanya'yı giderek fosil yakıtlar ve oynak enerji fiyatlarından daha bağımsız hale getirdiğini ve sanayi için geleceği planlamada güven oluşturduğunu ifade eden Scholz, 2030'da Almanya'da elektrik üretiminin yüzde 80'inin ve ısınmanın da yarısının yenilenebilir enerjilerden gelmesi gerektiğini bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk döneminde Alman hükümetinin "Almanya'nın geleneksel olarak savaş ve ihtilaf bölgelerine silah göndermediğini" vurgulayarak, Ukrayna'ya silah gönderilmesine yönelik temkinli bir politika izlemesi, başta ABD ve İngiltere olmak üzere birçok NATO müttefiki tarafından ve iç politikada yoğun bir tartışma yaşanmasına yol açmıştı.

Almanya'nın sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus petrol ve doğal gazına diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olduğu görülürken, ülke, savaş öncesi ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini Rusya'dan karşılıyordu. Almanya, son zamanlarda bu oranı yüzde 35'e düşürdü.

Almanya'da konutların yaklaşık yarısı ağır sanayide elektrik üretmek için kullanılan doğal gazla ısıtılıyor.

Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmak için yoğun çalışmalar yürüten Alman hükümeti, Rus gazından tamamen bağımsız olmak için zamana ihtiyacı bulunduğunu belirtiyor. Hükümet, Batılı ülkelerin Moskova'ya karşı yaptırımlarını desteklemesine karşın Rusya'dan gaz arzının hemen durdurulmasına karşı çıkıyor.

Almanya, Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı nedeniyle geçmişte Washington yönetimi tarafından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Alman Sanayi Federasyonu, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'dan gelen doğal gazın kesilmesi halinde ekonomide kaçınılmaz bir "resesyon" olacağı uyarısında bulundu.

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ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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