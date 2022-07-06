Almanya Başbakanı Scholz, aşırı sağcı AfD'yi Rus partisi olmakla itham etti - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya Başbakanı Scholz, aşırı sağcı AfD'yi Rus partisi olmakla itham etti

06.07.2022 18:54
Almanya Başbakanı Scholz, aşırı sağcı AfD'yi Rus partisi olmakla itham etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, aşırı sağcı Almanya için Alternatif'i (AfD) "Rus partisi" olarak nitelendirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, aşırı sağcı Almanya için Alternatif'i (AfD) "Rus partisi" olarak nitelendirdi.

Parlamentoda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Scholz, AfD Milletvekili Steffen Kotre'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları "yararsız" olarak nitelendirmesi ve Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey Akım 2 (Nord Stream 2) doğal gaz boru hattının faaliyete geçirilmesi çağrısında bulunması üzerine, "AfD'nin sadece sağcı popülist bir parti değil, aynı zamanda Rusya'nın da partisi olduğuna kesinlikle inanıyorum." dedi.

Scholz, Almanya'nın Rus petrol ve doğal gazından vazgeçmeye hazırlandığını ve bunun için gerekli altyapıyı inşa ettiğini vurgulayarak, "Bu, tüm vatandaşların çıkarına Almanya için gerçek enerji güvenliğidir." diye konuştu.

Alman havaalanlarındaki yer hizmetlerinde sıkıntı yaşanmasına ilişkin ise Scholz, Kovid-19 salgını sırasında "çok fazla kişinin işten çıkartılmasının" zorlukların nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Ukrayna'ya silah teslimatı devam edecek

Şansölye Scholz, Ukrayna'ya daha fazla silah teslimatı yapılmaya devam edileceğini duyurdu.

Hükümetin silah teslimatı için çok fazla enerji harcadığını belirten Scholz, mühimmat ve teçhizatın doğrudan Almanya'dan Ukrayna'ya teslim edilmesi konusunda yorum yapmaktan kaçınarak bunun müttefiklerle alınan bir karar olduğunu, tek başına hareket etmeyeceklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
Şansölye Scholz, yükselen enerji fiyatlarından endişeli olduğunu söyledi Şansölye Scholz, yükselen enerji fiyatlarından endişeli olduğunu söyledi
Kaynak: AA

Olaf Scholz, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Scholz, aşırı sağcı AfD'yi Rus partisi olmakla itham etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:38 Konya'da doktorun öldürülmesi sonrası Türk Tabipleri Birliği greve gitme kararı aldı
18:22 Hemşire eşini çalıştığı hastanede öldüren polis memurunun ifadesi ortaya çıktı: Kaç el ateş ettim bilmiyorum
18:19 AVM'de tuvaletteki kadınları görüntüleyen Suriye uyruklu sapıktan açıklama: Yakalanınca videoyu bulamasınlar diye telefonumu kırdım
18:13 Okan Buruk talimatı verdi Galatasaray yönetimi gaza bastı! Nwakaeme'nin menajeriyle görüşmeler başladı
17:58 Marketten hırsızlık yaptığı için gözaltına alınan şahıs "Canım çekti, üzüm çaldım" demişti, gerçek ortaya çıktı: 30 kilo pirinç ve tüp çalmış
17:53 Konya Şehir Hastanesi'nde saldırganın doktoru neden öldürdüğü ortaya çıktı! Bakan Koca paylaştı
17:46 Türkiye'de sıcaklar artınca zehirli çıyanlar aramıza karıştı! Felç bile ediyor
17:30 Fenerbahçe'den silahla vurularak katledilen Doktor Ekrem Karakaya için taziye mesajı: Sağlıkta şiddete hayır
17:22 Sağlıkçılar Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan silahlı saldırıyı protesto etti: Doktora uzanan eller kırılsın
17:08 Terk ettiği yavru köpeğin yanına not bıraktı: Sahibim beni çok seviyordu ama uçağa binmeme maddi gücü yetmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 19:00:35. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Scholz, aşırı sağcı AfD'yi Rus partisi olmakla itham etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement