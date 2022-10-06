Almanya Başbakanı Scholz, Avrupa Siyasi Topluluğu'nu "büyük bir inovasyon" olarak niteledi - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Scholz, Avrupa Siyasi Topluluğu'nu "büyük bir inovasyon" olarak niteledi

06.10.2022 16:13
Almanya Başbakanı Scholz, Avrupa Siyasi Topluluğu'nu "büyük bir inovasyon" olarak niteledi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa ülkelerinin liderlerini bir araya getiren Avrupa Siyasi Topluluğu'nu (AST) "büyük bir inovasyon" olarak nitelendirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa ülkelerinin liderlerini bir araya getiren Avrupa Siyasi Topluluğu'nu (AST) "büyük bir inovasyon" olarak nitelendirdi.

Scholz, Prag'da düzenlenen AST toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AST toplantısının ilk kez düzenlendiğine işaret eden Scholz, burada, Avrupa Birliği (AB) olarak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Konseyi ve başka formatların dışında hükümet ve devlet başkanlarının birlikte konuşabileceği bir toplantının yapılmasının başarıldığını söyledi.

"Bu (AST), büyük bir inovasyondur." ifadesini kullanan Scholz, burada liderlerin, gündemin ve kararların alınmasının gerekli olmadığı bir toplantıda Avrupa üzerine bir gün boyunca konuşacağını kaydetti.

Şansölye Scholz, "Bu, barış için, güvenlik düzeni için, ekonomik kalkınma ve refah için iyi. Elbette bu AB'nin, birçoğunun AB üyesi olmak isteyen komşularıyla ilişkilerini iyileştirebileceği için de iyi." değerlendirmesinde bulundu.

AST ile yönetimi veya bürokrasisi olan yeni bir kurumun oluşturulmayacağını vurgulayan Scholz, "Bu (toplantı), somut olarak devlet ve hükümet başkanlarının birbiriyle konuşmasının sağlanmasıyla ilgili. Bu özellik de korunmalı." dedi.

Scholz, mevcut yapıların yanında yeni bir yapının oluşturulmasının yanlış olacağını söyledi.

Bu toplantının, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından ayrı tutulamayacağını kaydeden Scholz, buradaki ülkelerin Ukrayna'yı çeşitli şekilde desteklediklerini görmenin iyi olduğunu ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla Avrupa'daki güvenlik ve barış düzeninin ihlal edildiğini belirten Scholz, bundan dolayı bu saldırının reddedilmesi gerektiğini, yapılan referandumların da kabul edilmeyeceğini dile getirdi.

Scholz, burada savaşın dünya toplumu için sonuçlarının nasıl sınırlanabileceği konusunun da bir rol oynayacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Olaf Scholz, Hükümet, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Scholz, Avrupa Siyasi Topluluğu'nu 'büyük bir inovasyon' olarak niteledi - Son Dakika

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