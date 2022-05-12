Almanya Başbakanı Scholz'dan Finlandiya'nın NATO üyeliğine tam destek - Son Dakika

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Finlandiya'ya NATO üyeliği konusunda "tam destek" verdiğini ifade etti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in Finlandiya'nın NATO'ya katılması konusunda yaptığı ortak açıklamanın ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında yaptığı açıklamaları memnuniyetle karşıladığını belirterek, Finlandiya'ya "tam destek" verdiğini açıkladı. Scholz, "Finlandiya'nın NATO'ya katılım yönünde yaptığı konuşmaları memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullanarak, "Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile yaptığım telefon görüşmesinde Finlandiya'ya Alman hükümetinin tam desteğini temin ettim" dedi. Cumhurbaşkanı Niinistö ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğini Scholz ile görüştüğünü belirterek, "Finlandiya, Almanya'nın NATO üyeliğimize verdiği desteğe minnettar" dedi.

FİNLANDİYA'NIN NATO'YA KATILMASINA İLİŞKİN KAMUOYU DESTEĞİ YÜZDE 80

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geçtiğimiz şubat ayında başlattığı saldırılardan bu yana Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına ilişkin yapılan anketlerde kamuoyu desteğinin yüzde 30'dan yüzde 80'e yükseldiği kaydedildi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve Finlandiya Başbakanı Marin, Finlandiya'nın NATO'ya katılması konusunda yaptığı ortak açıklamada, "NATO üyeliği Finlandiya'nın güvenliğini ve tüm savunma ittifakını güçlendirecektir. Finlandiya, gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalıdır. Bu kararın alınması için gereken ulusal adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla atılacağını umuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

RUSYA'DAN FİNLANDİYA'YA TEPKİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Finlandiya'nın NATO üyeliği Rusya için kesin bir tehdit oluşturacak. İttifakın (NATO'nun) genişleme çabaları, kıtamızı daha istikrarlı ve güvenli hale getirmeyecek" ifadelerini kullanmış, "Hatırlarsanız Devlet Başkanından (Vladimir Putin) NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesiyle bağlantılı olarak batı kanatlarımızı güçlendirmek için alınabilecek önlemlerin hazırlanması konusunda aktif bir talimat var. NATO bize doğru ilerliyor. Dolayısıyla elbette tüm bunlar, durumu dengelemek ve güvenliğimizi sağlamak için özel bir analiz ve gerekli önlemlerin geliştirilmesi için bir unsur haline gelecektir" demişti.

(İHA)